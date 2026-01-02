Spoiler: So endet die finale Staffel von "Stranger Things"

Achtung, Spoiler! Wer das "Stranger Things"-Finale noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen.

Seit 2 Uhr in der Nacht ist das große Finale von Stranger Things bei Netflix verfügbar – Fans haben sehnsüchtig auf den Abschluss einer der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre gewartet. Aber wird das Ende den Erwartungen gerecht? Die über zwei Stunden der letzten Episode hielten sicher die ein oder andere Überraschung bereit, vor allem was den Verbleib von Elf (Millie Bobby Brown, 21) angeht. Die Protagonistin bleibt nach dem letzten Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower, 37) verschwunden, ihr Schicksal unklar. Doch Mike (Finn Wolfhard, 23) hat eine Theorie: Elfs Verschwinden im Upside Down war eine Illusion, genau genommen die letzte Illusion ihrer Schwester Kali (Linnea Berthelsen) – Elf selbst floh unbemerkt und zog sich an einen abgelegenen Ort zurück. Zwar bekommen die Fans das Mädchen mit den telepathischen Fähigkeiten am Ende noch einmal zu Gesicht, ob Mikes Theorie stimmt, bleibt aber offen.

Der wohl entscheidende Kampf ist aber der im Abyss gegen Vecna. Anders als viele Fans sicher erwartet haben, geht die Gruppe um Elf und Mike beinahe ohne Verluste heraus. Lediglich Kali wird so schwer verletzt, dass sie bei der Zerstörung des Upside Down durch eine Bombe zurückbleibt. Doch auch ohne die Hilfe ihrer Schwester kann Elf Vecna ein letztes Mal konfrontieren. Innerhalb des Mind Flayers, den ihre Freunde draußen bekämpfen, liefern die beiden sich einen Kampf auf Augenhöhe – doch erst durch Wills (Noah Schnapp, 21) gewachsenen Einfluss auf Vecna hat Elf schließlich die Oberhand. Am Ende ist es aber Wills Mutter Joyce (Winona Ryder, 54), die den entscheidenden Hieb ausführt: Sie ist diejenige, die Vecna am Ende den Kopf abtrennt und seine Terrorherrschaft endgültig beendet. Nach der Zerstörung des Abyss und des Upside Down findet die reale Welt langsam in ihren Alltag zurück. Mike und seine Freunde machen ihren Abschluss und beginnen ein neues Leben außerhalb von Hawkins.

Damit findet das ursprüngliche "Stranger Things"-Universum nun fürs Erste ein Ende. Die Fans müssen sich aber nicht in Gänze verabschieden, denn es sind Spin-offs in verschiedenen Varianten geplant. Trotz der Tatsache, dass die Duffer-Brüder (41) Netflix verlassen und zu Paramount wechseln, bleibt "Stranger Things" dem Streaming-Giganten erhalten. Die beiden Serienschöpfer sollen auch weiter an dem Serien-Kosmos mitarbeiten. Unter anderem steht die Animationsserie "Tales From '85" schon in den Startlöchern. Andere Projekte wie die Serien "The Boroughs" und "Something Bad Is Going to Happen" sollen ebenfalls noch erscheinen.

© 2025 Netflix, Inc. Gaten Matarazzo als Dustin Henderson im "Stranger Things"-Finale

© 2025 Netflix, Inc. Elf (Millie Bobby Brown) im Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) im "Stranger Things"-Finale

Getty Images Der Cast von "Stranger Things": Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown

Frazer Harrison/Getty Images Die Duffer Brothers – Ross und Matt Duffer