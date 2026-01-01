Neujahrsversöhnung? David Beckham teilt Bild mit Brooklyn

David Beckham (50) hat zum Jahreswechsel für Gesprächsstoff gesorgt: Stunden nachdem er in einem großen Instagram-Rückblick auf 2025 seinen ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) ausgelassen hatte, tauchten plötzlich zwei neue Stories auf – mit genau ihm. Veröffentlicht wurden die Fotos am Mittwoch, 31. Dezember, auf Davids Account. Darauf zu sehen: ein schwarz-weißes Vater-Sohn-Bild aus früheren Tagen und ein Familienfoto mit Victoria Beckham (51), Brooklyn sowie den Geschwistern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) kurz nach Harpers Geburt. Dazu schrieb David Botschaften wie "Ich liebe euch alle so sehr" und "Ihr seid mein Leben", außerdem: "Ich liebe euch, alles Liebe von Daddy, Küsschen. Auf ins Jahr 2026". Ein öffentliches Signal der Nähe, das mitten in eine hitzige Familienphase fällt.

Zuvor hatte David seinen 50. Geburtstag, die Ritterschlag-Zeremonie mit König Charles (77) in Windsor und den MLS-Titel als Klubbesitzer in einem 20-Bilder-Carousel gefeiert – ohne sichtbare Spur von Brooklyn. Genau in diesem Moment legte Cruz nach und sprach in einer Instagram-Story davon, dass sein Bruder Familienmitglieder auf der Plattform blockiert habe. Für zusätzliche Dynamik sorgte, dass Fans bemerkt hatten, Brooklyn folge seinen Eltern nicht mehr, während ein Sprecher von Victoria gegenüber dem Magazin People erklärte, Cruz habe lediglich auf falsche Spekulationen reagiert. Die neuen Stories von David kamen also unmittelbar, nachdem die öffentliche Debatte über den Familienfrieden wieder hochkochte, und setzen einen Kontrapunkt mit Herzen, Nostalgie und Neujahrsbotschaft.

Hintergrund: Die Spannungen rund um die Beckham-Familie schwelten bereits seit der Hochzeit von Brooklyn mit Nicola Peltz-Beckham (30) im Jahr 2022. Damals kursierten Berichte über Unstimmigkeiten, unter anderem wegen der Frage nach dem Hochzeitskleid. In den Monaten danach fiel der Blick der Öffentlichkeit immer wieder auf kleine Social-Media-Signale, Likes und Unfollows – die digitale Bühne als Verlängerung familiärer Empfindlichkeiten. Abseits solcher Schlaglichter pflegt die Familie gern private Traditionen, feiert Meilensteine gemeinsam und zeigt nostalgische Schnappschüsse aus früheren Jahren. David gilt als besonders familienverbunden, Victoria teilt regelmäßig Einblicke in den Alltag ihrer Kinder, und Brooklyn selbst präsentiert auf seinen Kanälen häufig Kulinarik und Momente mit seiner Frau Nicola.

Instagram / davidbeckham Brooklyn Beckham mit seinem Vater David

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025