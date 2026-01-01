Rückblick: Gisele Bündchen teilt Fotos aus Schwangerschaft

Ein Jahr voller Herzensmomente: Gisele Bündchen (45) blickt zum Jahreswechsel mit einer ganzen Serie intimer Fotos auf 2025 zurück – und zeigt dabei Szenen, die bisher nur ihre engsten Liebsten kannten. Auf Instagram präsentiert das Model ihren kunstvoll bemalten Babybauch, teilt sonnendurchflutete Strandaufnahmen aus Miami und Surfside und nimmt ihre Follower mit in ihren neuen Familienalltag. An ihrer Seite: ihr Ehemann Joaquim Valente (36), der auf mehreren Bildern am Meer zärtlich ihren Bauch umfasst, während sie im Bikini strahlt. Dazu schreibt Gisele, dass die erneute Mutterschaft ihr Zeitgefühl, ihre Prioritäten und ihr Herz verändert habe. Der Rückblick kommt zum 31. Dezember und gibt einen selten intimen Einblick in ein Jahr, in dem Liebe und Zusammenhalt im Mittelpunkt standen.

Die Fotos streifen durch besondere Stationen: von den letzten Wochen der Schwangerschaft über die ersten Stillmomente bis zu Augenblicken, in denen ihr kleiner Sohn auf dem Arm schläft. Gisele zeigt, wie Benjamin und Vivian ihren neuen Bruder ankuscheln, und wie Joaquim den Kleinen lachend in die Luft hebt, um ihn wieder aufzufangen. Auch der Alltag bleibt nicht außen vor: ein Selfie nach dem Home-Workout – Baby inklusive – und fröhliche Familienbilder rund um die Feiertage. In ihrer Botschaft dankt Gisele für die Lektionen des Jahres und betont, mit Dankbarkeit, Liebe und Vertrauen ins neue Jahr zu gehen. Ihren Sohn nennt sie weiterhin nicht beim Namen, die zarten Gesten sprechen dennoch Bände. Krönender Schlusspunkt 2025: eine intime Hochzeit mit Joaquim am 3. Dezember in Surfside, Florida, nur im Kreis der Familie, wie US-Medien berichten; die Trauung folgte wenige Tage nach der Eheschließung auf dem Papier in Miami.

Abseits der großen Schlagzeilen bleibt es persönlich. Die Brasilianerin und der Jiu-Jitsu-Profi kennen sich seit Jahren, zunächst als Trainer und Schülerin, später als Paar – eine Verbindung, die über gemeinsame Werte wie Bewegung, Achtsamkeit und Naturverbundenheit gewachsen ist. Für die Unternehmerin ist das familiäre Gefüge zentral: Benjamin und Vivian, die sie mit ihrem Ex-Mann Tom Brady (48) hat, tauchen immer wieder an ihrer Seite auf, genauso wie das Nesthäkchen, das ihren Alltag unübersehbar prägt. Schon im Frühjahr hatte Gisele erste Familienfotos geteilt, auf denen die Nähe zwischen den Geschwistern zu spüren war; nun schließt der Jahresrückblick den Kreis mit Momenten, die zwischen Strandspaziergang, Stillzeit und Wohnzimmer-Workout liegen. Keine große Inszenierung, sondern viele kleine Gesten – und das Gefühl, dass dieses neue Kapitel vor allem von Nähe lebt.

Instagram / gisele Gisele Bündchen während ihrer Schwangerschaft und Joaquim Valente

Instagram / gisele Gisele Bündchen posiert mit ihrem Babybauch

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Baby, Mai 2025