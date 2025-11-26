Holly Hagan: Schwanger und dankbar nach tragischem Verlust

Holly Hagan (33), bekannt aus der Reality-Show Geordie Shore, hat sich auf Instagram bei ihren Fans für die enorme Unterstützung in einer schwierigen Zeit bedankt. Die 33-Jährige, die kürzlich bekannt gab, dass sie ihr zweites Kind mit Ehemann Jacob Blyth erwartet, trauert gleichzeitig um ihre Halbschwester Darci, die im Alter von 19 Jahren verstorben ist. "Es ist ein emotionaler Strudel, und ich habe meine Momente, in denen ich zusammenbreche", erklärte Holly in einem emotionalen Video. Sie halte sich jedoch stark, obwohl die vergangenen Wochen herausfordernd gewesen seien.

In einem weiteren Beitrag auf TikTok sprach sie offen über den Verlust und schilderte, wie die Trauer ihren Alltag beeinflusst. Darci war nach einer mutmaßlichen Drogeneinnahme schwer erkrankt, wie die Polizei mitteilte, und verstarb nur 4 Wochen vor der Schwangerschaftsankündigung. Mit bewegenden Worten erklärte Holly, wie tief die Tragödie ihr Leben und das ihrer Familie erschüttert habe: "Es fühlt sich an, als hätte die Welt aufgehört, sich zu drehen." Trotzdem versuche sie, den Schmerz zu verarbeiten und sich in den sozialen Medien zurückzumelden, ohne jedoch alle Beiträge auf das Thema Trauer zu fokussieren.

Holly und Jacob, die seit 2022 verheiratet sind, haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Alpha-Jax, geboren im Juni 2023. Die Neuigkeit über das kommende Baby, das im Mai 2026 erwartet wird, kündigte Holly mit den Worten "Unser kleiner Regenbogen im Sturm" an. Dieses Glücksgefühl mischt sich jedoch mit dem Verlust ihrer Schwester, die Holly als ihre "ewige Freundin und Schutzengel" beschreibt. Trotz des Schmerzes schafft es die TV-Persönlichkeit, Momente der Freude zu finden und hofft, dass die Zukunft Licht in eine schwierige Zeit bringt.

Getty Images Holly Hagan, November 2021

Instagram / darciirosee Darci Rose und ihre Schwester Holly Hagan

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, November 2025