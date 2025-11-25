Quotenschock: Daniela Katzenbergers Doku-Soap enttäuscht

Daniela Katzenberger (39) hat mit der neuen Staffel ihrer Doku-Soap bei Vox einen enttäuschenden Start hingelegt. Zuletzt wurden zwei Folgen zur besten Sendezeit ausgestrahlt, doch die Zuschauerzahlen ließen zu wünschen übrig. Lediglich etwas mehr als eine halbe Million Menschen schalteten ein, was laut DWDL ein neuer Tiefpunkt für die Sendung ist. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Kultblondine nur Marktanteile von 5,5 und 5,7 Prozent verbuchen und blieb damit sowohl hinter dem Schnitt des Senders als auch hinter den bisherigen Erfolgswerten ihrer eigenen Show zurück.

Die erste Folge der dritten Staffel gab Einblicke in die familiären und persönlichen Projekte der Katze. So verriet Tochter Sophia, dass sie Model werden möchte, während Daniela davon träumt, an einem Fitnesswettkampf teilzunehmen. Dennoch kritisierten Medien die Stories der Show als wenig fesselnd, was die niedrigen Zuschauerzahlen erklären könnte. Zum Vergleich: Die frühere Staffel im September 2024 hatte noch fast eine Million Menschen vor die Bildschirme gelockt und sogar zweistellige Marktanteile erreicht. ProSieben kämpfte übrigens zur gleichen Zeit ebenfalls mit Quotenproblemen, denn die zweite Staffel von "House of the Dragon" konnte mit 480.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 3,1 Prozent kaum punkten.

Abseits der Zahlen bietet die Serie nach wie vor Einblicke in Danielas Familienleben, welche die Fans seit Jahren faszinieren: Daniela stellt private Entscheidungen offen zur Diskussion, spricht über körperliche Veränderungen und darüber, wie sich gesundheitliche Beschwerden auf den Alltag auswirken. An ihrer Seite ist Ehemann Lucas Cordalis (58), während Tochter Sophia immer häufiger eigene Wünsche formuliert und vor der Kamera Selbstbewusstsein zeigt. Gerade diese Mischung aus Routinen, familiären Gesprächen und persönlichen Projekten prägt den Ton der neuen Folgen – nah an der Person, weniger am Glamour, und mit vielen Momenten, in denen die Kultblondine ihren Humor gegen Unsicherheiten stellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im August 2024