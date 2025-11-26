Robert Irwin gewinnt das Finale von "Dancing with the Stars"

Robert Irwin (21) hat das Finale der 34. Staffel von "Dancing with the Stars" gewonnen und den begehrten Pokal mit nach Hause genommen. Mit seiner Tanzpartnerin Witney Carson (32) überzeugte er die Jury und das Publikum in allen drei Runden der finalen Show: "Judges' Choice", "Instant Dance Challenge" und "Freestyle". Besonders der mitreißende Cha-Cha sicherte ihm und Witney die Höchstpunktzahl von 30. Im Finale setzte sich der australische Naturfreund knapp gegen Influencerin Alix Earle (24) durch, die mit ihrer perfekten Leistung beeindruckte, aber nur Zweite wurde. Den dritten Platz belegte Olympionikin Jordan Chiles (24), gefolgt von Dylan Efron (33) und Schauspielerin Elaine Hendrix (54) auf Platz vier und fünf.

Die Show war bis zum Schluss spannend, da die Ergebnisse der gesamten Staffel denkbar eng lagen. Robert krönte sein fulminantes Abschneiden in der Staffel mit insgesamt 459 Punkten, was ihm die Punktespitze sicherte. Dennoch spielte auch die Publikumsabstimmung eine entscheidende Rolle, wodurch er als Sieger hervorging. Die Juroren Carrie Ann Inaba (57), Bruno Tonioli (70) und Derek Hough (40) waren begeistert. Trotz eines kleinen Kontroversen-Moments, als Carrie Ann eine Kritik an dem Quickstep des 21-Jährigen äußern wollte – nur um von Buhrufen aus dem Publikum übertönt zu werden – gab es immer wieder Standing Ovations für die dramatische und musikalisch vielseitige Inszenierung.

Für Roberts Familie war dieser Triumph ein ganz besonderer Moment. Seine Schwester Bindi Irwin (27) war wiederholt bei den Shows im Publikum, um ihn zusammen mit ihrem Ehemann und Tochter Grace zu unterstützen. Vor einigen Jahren gewann die 27-Jährige selbst den Pokal bei der elften Staffel der Show, was ihren Auftritt als stolze Zuschauerin umso emotionaler machte. Auch Roberts enger Bezug zu seiner Mutter Terri und zur verstorbenen Vaterfigur Steve Irwin (†44), bekannt als "The Crocodile Hunter", wurde sichtbar. Im Interview mit der Moderatorin der Show bedankte sich der junge Tänzer bei den starken Frauen in seinem Leben und ließ keinen Zweifel daran, dass dieser Sieg ein Fest für die gesamte Irwin-Familie symbolisierte.

Getty Images Robert Irwin im November 2024

Getty Images Carrie Ann Inaba im Juni 2022

Instagram / bindisueirwin Robert Irwin mit seiner mutter, siener Schwester Bindi und ihrer Familie bei "Dancing With The Stars", 2025