Das hält Isabell Sterns Umfeld von ihren Playboy-Fotos

Isabell Stern, bekannt aus der Serie Sturm der Liebe, ziert die neueste Ausgabe des Playboy und gibt damit ein überraschendes Debüt als Covergirl. Die Schauspielerin, die seit 14 Jahren mit Jonathan Beck, dem Sohn von Schauspieler Rufus Beck (68), liiert ist, gewährte im zugehörigen Playboy-Interview Einblicke in die Reaktionen ihres Umfelds. Ihr Partner Jonathan habe nicht schlecht gestaunt: "Er war genau wie ich überrascht. Aber er ist sehr gespannt auf die Ausgabe", verriet Isabell.

Auch über die Reaktionen ihres berühmten Schwiegervaters machte sich Isabell Gedanken. Sie sei jedoch zuversichtlich, dass Rufus die Aufnahmen gefallen könnten: "Ich glaube, dass Rufus die Bilder auch gut findet, er mag ästhetische Fotos, und ich würde sagen, ästhetisch sind sie." Neben der engen Familie hofft sie außerdem auf den Zuspruch ihrer Verwandtschaft. Isabell betonte, dass Nacktheit in ihrer Familie nie ein Tabuthema war. Sie wirke daher nicht befangen, sondern vielmehr stolz auf die Ergebnisse des Shootings.

Isabell gab außerdem ein kurioses Detail aus ihrer Familiengeschichte preis: Ihr Vater stand selbst einmal nackt vor der Kamera. Mit 40 Jahren posierte er für die Cosmopolitan, wie Isabell lachend preisgab. Dieses familiäre Vorbild habe ihr den Schritt erleichtert und auch ein Gefühl von Normalität vermittelt. "Da musste ich ja irgendwann mal nachziehen", scherzte Isabell und bewies dabei ihren unverkennbaren Charme.

Getty Images Isabell Stern, Schauspielerin

Getty Images Jonathan Beck und Isabell Stern, 2022

Getty Images Rufus Beck, Schauspieler

