Heiße Flirts in Florida: Sydney Sweeney und Scooter Braun

Sydney Sweeney (28) und Scooter Braun (44) haben am Sonntag einen entspannten Pool-Tag in den Florida Keys verbracht. Die Schauspielerin, bekannt aus "White Lotus", genoss die Zeit mit ihrem Freund und einer Gruppe von Freunden in ihrem Ferienhaus. Gekleidet in einem weißen Badeanzug, der ihr Dekolleté betonte, ließ sich Sydney auf einer blauen Luftmatratze treiben, während Scooter sie von Zeit zu Zeit umarmte. Bilder zeigen, wie die beiden im Wasser gemeinsam Ball spielen und immer wieder zärtliche Momente austauschen, obwohl sie von Freunden umgeben waren.

Das Paar, das seit Juni miteinander verbunden ist, nachdem sie sich auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) begegnet sind, wirkt sehr verliebt. Berichten zufolge sprechen sie täglich miteinander und sehen sich regelmäßig. Dass die Beziehung immer ernster wird, zeigte sich auch daran, dass Scooter bereits Zeit mit Sydneys Eltern verbrachte, darunter gemeinsame Ausflüge an Halloween und ein romantisches Wochenende in Lake Tahoe. Zuvor hatte die Schauspielerin ihre Verlobung mit Jonathan Davino beendet, eine Beziehung, die an Stress und widersprüchlichen Prioritäten gescheitert war, wie Daily Mail berichtet.

Für Sydney scheint diese neue Phase ihres Lebens eine willkommene Abwechslung zur hektischen Hollywood-Welt zu sein. In einem Interview mit Extra erklärte sie kürzlich, dass sie sich nicht von der Aufmerksamkeit um ihre Person ablenken lasse. Auch Scooter, bekannt aus der Musikbranche, scheint der jungen Schauspielerin Halt zu geben, während sie ihre Karriere vorantreibt. Freunde schildern die Beziehung als leidenschaftlich und unterstützend, eine Verbindung, bei der beide einander geben, was sie brauchen.

Getty Images Sydney Sweeney bei den 16th Governors Awards 2025

Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun

Getty Images Scooter Braun, ehemaliger Musikmanager

