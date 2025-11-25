Mila Kunis und Ashton Kutcher enthüllen Familiengeheimnis

Mila Kunis (42) hat in einem Interview ein interessantes Detail über ihre Erziehung mit Ehemann Ashton Kutcher (47) verraten. Die Schauspielerin erklärt: "Ash und ich arbeiten nie zur gleichen Zeit, wenn die Kinder in der Schule sind oder wenn der Dreh außerhalb der Stadt stattfindet", sagte Mila im Gespräch mit Extra. Eine Ausnahme macht sie jedoch bei Projekten, die in Los Angeles stattfinden. So steht für Januar bereits ein solches Projekt auf ihrem Plan.

Mila und Ashton, die seit 2015 verheiratet sind, haben eine klare Abmachung, was die Betreuung ihrer Kinder betrifft. "Wir wechseln uns immer ab, aber keiner von uns ist jemals ganz abwesend", betonte die Schauspielerin. Diese Regelung ermöglicht es dem Paar, das vergangenen Sommer seinen Hochzeitstag in Italien verbrachte, beide Karrieren mit dem Familienleben zu vereinbaren. Mila äußerte zudem ihre Dankbarkeit dafür, wie viel Freiheit sie in der Wahl ihrer Projekte hat, da dies nicht für jeden normal sei. Auch Ashton hat in der Vergangenheit betont, wie sehr er das Familienleben schätzt und nannte seine Rolle als Vater und Ehemann gegenüber E! News seine "Traumrolle".

Ihr gemeinsames Leben wird zusätzlich durch eine jugendliche Einstellung und ihren gemeinsamen Humor bereichert. Mila erzählte letztes Jahr im Gespräch mit E! News, dass sie und Ashton sich immer noch jung fühlen, was ihre Beziehung lebendig hält. Lachen sei für die beiden ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Ashton selbst schwärmte von seiner Familie und erklärte, dass er sich als der glücklichste Mensch überhaupt fühle. Die Verbindung der beiden und ihre liebevolle Art, das Leben gemeinsam zu meistern, macht sie zu einem der beliebtesten Paare in Hollywood.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Schauspieler

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im April 2023