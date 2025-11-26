50 Cent enthüllt endlich explosive Diddy-Doku auf Netflix

50 Cent (50) hat seine Rivalität mit Sean Combs, auch bekannt als P. Diddy (56), auf ein neues Level gehoben. Der Rapper überraschte am Dienstag mit dem Trailer zu seiner neuen Netflix-Dokumentation "Sean Combs: The Reckoning". Diese vierteilige Serie widmet sich dem steilen Aufstieg und tiefen Fall des einstigen Musikmoguls, der derzeit eine Haftstrafe von 50 Monaten wegen Prostitution verbüßt. Wie Netflix bekanntgab, wird die Doku am 2. Dezember veröffentlicht – und verspricht sensationelle Einblicke in das Leben von Diddy, darunter bisher unbekanntes Material und Interviews mit Menschen aus seinem Umfeld.

Die Netflix-Produktion unter der Regie von Alexandria Stapleton beleuchtet Diddys komplexe Karriere und wirft dabei einen kritischen Blick auf seine dunkle Seite. Im Teaser ist zu hören: "Man kann nicht immer wieder Menschen verletzen, ohne dass etwas passiert. Es ist nur eine Frage der Zeit", sagt Bad-Boy-Künstler Mark Curry in dem Clip. Der einst gefeierte Gründer des Labels Bad Boy Records hatte eine Schlüsselrolle in der Hip-Hop-Szene inne und arbeitete mit Stars wie Mary J. Blige und The Notorious B.I.G. Doch neben dem Erfolg häuften sich über die Jahre die Skandale um ihn. Alexandria sagte, sie habe die Regie übernommen, weil sie sich durch #MeToo darin bestärkt fühlte: "Ich wollte verstehen, woher Cassie den Mut nahm, sich gegen jemanden wie Sean Combs zu stellen", sagte die Produzentin gegenüber Tudum.

50 Cent, der seit Jahren eine offene Fehde mit Diddy führt, hat sich in der Vergangenheit immer wieder auf provokative Weise zu seinem Kontrahenten geäußert. Bereits im Vorfeld der Verurteilung setzte er auf soziale Medien und ließ kein gutes Haar an Diddy. Die Beziehung der beiden ist seit Jahren geprägt von gegenseitigen Spitzen und offensiven Aktionen. Es überrascht wenig, dass 50 Cent die Netflix-Doku nun auch persönlich produziert hat – nicht nur, um die Vorfälle um Diddy ins Licht zu rücken, sondern auch, um ihre erbitterte Feindschaft öffentlich zu zementieren.

