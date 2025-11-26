Überraschung: Carmushkas Schwester (18) erwartet ein Baby

Carmen Kroll, besser bekannt als Carmushka, darf sich über Familienzuwachs freuen. Wie die Influencerin auf Instagram verkündet, wird ihre 18-jährige Schwester Claire erstmals Mutter. In einem gemeinsamen Beitrag verrät sie, dass sie zuerst "komplett schockiert" gewesen sei. "Meine kleine Schwester, die für mich doch selbst noch ein Kind ist, wird Mama?", schrieb sie und ergänzte: "Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich mache mir noch immer große Sorgen, aber nicht, weil ich denke, dass sie das nicht schafft. Ich glaube ganz fest an ihre Stärke und bin immer für sie da, wenn sie ein bisschen Stärke von außen braucht."

Carmen, die selbst zwei Kinder hat, ist sich sicher, dass auch das Baby ihrer Schwester sehr geliebt werden wird. Sie selbst freut sich im Netz: "Ich werde Tante. Ich kann es einfach gar nicht glauben." Die Unternehmerin unterstützt ihr Geschwisterkind nun, wo sie kann. Angefangen haben die beiden mit einem gemeinsamen Ausflug zu einem Babyfachmarkt, wo sie sich gemeinsam Kinderwagen und Co. angeschaut haben. Ihre Fans sind von dem Familienzusammenhalt begeistert. "Es ist so schön, wie du Claire unterstützt!", kommentiert ein User ihr Video.

Für Carmen ist es inzwischen ganz natürlich, ihren Alltag als Zweifachmama auf Social Media zu teilen. Dabei spricht die gebürtige Düsseldorferin auch über die Schattenseiten. Als ihr zweites Kind frisch auf der Welt war, lief nicht alles glatt. "Mamasein ist kompliziert, und wenn ich sagen würde, dass ich jede Sekunde genieße, wäre das eine Lüge. Natürlich genieße ich es nicht, sie nicht beruhigt zu kriegen oder meiner älteren Tochter nicht gerecht zu werden", gab Carmushka im Frühjahr im Netz zu.

Instagram / carmushka Carmen Kroll alias Carmen Kroll und ihre Schwester Claire, November 2025

Instagram / carmushka Carmushka, Influencerin

Instagram / carmushka Carmushka mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

