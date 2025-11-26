Das hat Brian Austin Green aus Trennung von Vanessa gelernt

Brian Austin Green (52) blickt auf die Trennung von Vanessa Marcil (57) zurück. Im Podcast "Inside of You with Michael Rosenbaum" sprach der Schauspieler offen darüber, was die Trennung im Jahr 2003 so schwer machte und welche Lehren er aus dieser Zeit zog. Er bedauert, dass insbesondere der gemeinsame Sohn des Paares, Kassius, von der Trennung und der aufgeheizten Stimmung zwischen dem Ex-Paar betroffen gewesen sei. Auch über seine spätere Beziehung zu Megan Fox (39) und sein heutiges Patchwork-Leben mit seiner Verlobten Sharna Burgess (40) gab Brian im Podcast Auskunft.

"Es war eine sehr tumultartige Trennung, weil du im Kopf hast, du willst gewinnen", erklärte Brian. "Du willst der Klügere von beiden sein", führte er seine damaligen Gedanken weiter aus. Erst als er 2004 mit Megan zusammenkam, sei ihm klar geworden, dass er und Vanessa zum Wohle ihres Sohnes eine gemeinsame Ebene finden müssen. "Wir können nicht verhindern, dass es unsere Kinder betrifft, aber wir entscheiden, wie es sie betrifft", sagte Brian. Der "Knots Landing"-Darsteller betonte, dass es keine Option sei, vor den Kindern schlecht über den anderen Elternteil zu reden. Heute hält er sich mit Blick auf Kassius daher bewusst von Streit fern. Das Verhältnis zu Vanessa sei jedoch weiterhin distanziert.

Der Schauspieler scheint tatsächlich aus seinen Fehlern gelernt zu haben. Zu Megan, mit der er drei gemeinsame Kinder hat, pflegt er ein deutlich besseres Verhältnis. Gegenüber E!News gab er an: "Megan und ich sind großartig". Die Co-Elternschaft laufe ruhig und respektvoll ab. Zudem versteht sich die Schauspielerin bestens mit seiner Verlobten Sharna. Sharna schwärmte sogar bereits öffentlich von der Patchworkfamilie mit Megan. Gleichzeitig dämpfte er allerdings die Erwartungen an eine Freundschaft: "Wir werden nicht plötzlich beste Freunde, während wir gemeinsam erziehen", sagte er. "Wir haben uns ja getrennt, weil wir uns nicht mehr so gut verstanden wie zu Beginn. Also nehmen wir diese Erwartung heraus und einigen uns darauf, dass uns die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kinder am Herzen liegt", führte Brian seine Ansichten weiter aus. Zum Wohle der gemeinsamen Kinder haben er und Megan eine harmonische Basis gefunden.

Getty Images Brian Austin Green im September 2023

Getty Images Vanessa Marcil, US-Schauspielerin

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green mit seinem Sohn Zane im Dezember 2022