Britney Spears' kurioses Video löst erneut Sorgen aus

Britney Spears (43) sorgt mit einem neuen Social-Media-Post für Aufsehen. In einem kürzlich veröffentlichten Video auf Instagram zeigt sich die Pop-Ikone in einem cremefarbenen Kleid mit schwarzen Accessoires wie Handschuhen und Halsband. Immer wieder hebt sie das Kleid seitlich an und präsentiert dabei ihre Oberschenkel, während sie sich mit einem Handy aufnimmt und den Raum filmt. Begleitet wird die Szene von Musik im Hintergrund, gesprochen wird im Clip nicht. Ihre Fans zeigen sich weiterhin verwirrt über die Inhalte, die die Sängerin teilt, da sie bereits in der Vergangenheit Videos mit teils sonderbarem Verhalten gepostet hat.

Der ungewöhnliche Post reiht sich in eine Serie auffälliger Videos ein. Erst in der Woche zuvor zeigte Britney auf Instagram einen Selfcare-Clip, in dem sie – mit auffälligem Akzent – demonstrierte, wie sie ihren Fuß in ein Bad aus geschmolzenem Wachs taucht. "Das fühlt sich so gut an", erklärte sie, bevor sie die Prozedur mit der Hand wiederholte und fluchte: "Das Wachs ist so verdammt heiß." Darüber hinaus hatte sie erzählt, sie habe zwei Wochen in Mexiko festgesessen, was sie als frustrierend, aber auch skurril erlebte. Ihre Offenheit, kombiniert mit teils impulsiven Posts, hat in der Vergangenheit immer wieder Fragen aufgeworfen.

Auch ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) äußert sich kritisch zu Britneys derzeitiger Lage. In seinen Memoiren "You Thought You Knew" spricht er Sorgen aus, dass die Situation seiner ehemaligen Partnerin außer Kontrolle geraten könnte. Er betont, dass es nicht mehr nur um Freiheit gehe, sondern um das Überleben. "Die Wahrheit ist: Bei Britney fühlt sich die Lage an, als würde sie auf etwas Unumkehrbares zusteuern. Man kann einfach nicht mehr so tun, als wäre alles in Ordnung", schreibt er und warnt, dass alle Bemühungen für Britneys Wohl wieder Priorität haben sollten. Gleichzeitig äußerte er Bedenken, dass ihre beiden Söhne mit den Konsequenzen kämpfen könnten, sollte sich die Situation der Sängerin nicht nachhaltig verbessern.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2024

Getty Images Sängerin Britney Spears im Juli 2019 in Los Angeles

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006