Thomas Gottschalk nach Bambi-Eklat: Ehefrau sorgt für Lacher

Thomas Gottschalk (75) ist zurück am Mikro – und diesmal klappt es. Knapp zwei Wochen nach dem viel diskutierten Auftritt bei der Bambi-Gala stand der Moderator wieder auf einer großen Bühne, um eine Laudatio zu halten: Geehrt wurde in München Tenor Jonas Kaufmann, und der Gastgeber tat genau das, wozu er angetreten war. Keine ausschweifenden Exkurse, kein Selbstkommentar, stattdessen ein fokussierter Auftritt mit pointierten Sätzen über den Star des Abends. Im Saal gab es dafür Lacher an den richtigen Stellen und am Ende freundlichen Applaus.

Ein Detail sorgte hinter den Kulissen für den Ton des Abends: Ehefrau Carina hatte Thomas vorab einen einfachen, aber unmissverständlichen Hinweis mitgegeben. "Ich habe einfach nur gesagt: 'Bitte, es geht nur um Jonas. Heute nicht um dich'", zitierte sie im Interview mit RTL. Und Thomas spielte den Ball auf der Bühne lässig zurück, indem er ihren Rat offen aufgriff: "Aber eingedenk der Gedanken meiner Frau, die mir mitgegeben hat: 'Es geht hier nicht um dich, sondern um Jonas Kaufmann'." Das Publikum nahm die selbstironische Klammer wohlwollend auf – aus verlegenen Reaktionen wurden entspannte Lacher, die den Start der Ehrung merklich erleichterten.

Seit Jahrzehnten ist Thomas für seine lockere Art bekannt, die ihm in der Ära von Wetten, dass..? überaus viele Fans eingebracht hat. Doch nicht jedes Publikum reagiert gleich positiv auf spontane Sprüche und Anekdoten. Seine Ehefrau Carina, mit der er seit vielen Jahren verheiratet ist, scheint eine wichtige Rolle dabei zu spielen, ihn auf dem Boden zu halten und hilfreich zu unterstützen. Der gemeinsame Humor und das Zusammenspiel der beiden zeigen, dass Thomas auch in hektischen Zeiten auf Rückhalt zählen kann. Nach diesem gelungenen Comeback dürfte er sich wieder etwas entspannter auf die Bühne wagen.

Anzeige Anzeige

BrauerPhotos / Dominik Beckmann für Hubert Burda Media Thomas Gottschalk beim Bambi 2025 in der Bavaria Filmstadt in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Bambi-Verleihung 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im April 2022