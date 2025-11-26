Amy Schumer wird häufig mit falschem Geschlecht angesprochen

Amy Schumer (44), die beliebte Comedienne, teilt auf Instagram eine Anekdote aus ihrem Alltag und sorgt für Lacher. Sie verriet, dass sie häufiger "misgendert" wird und dass dies für sie völlig in Ordnung sei. "Ich werde oft mit dem falschen Geschlecht angesprochen, was ja in Ordnung ist, darüber werde ich mich nicht beschweren." Doch kürzlich erlebte sie eine noch amüsantere Situation: Ein Rikschafahrer habe sie angesprochen, als sei sie mit mehreren Personen unterwegs, obwohl sie allein war. "Hey Leute, wollt ihr mitfahren?", habe er gerufen. Schumer, bekleidet mit roter Mütze und großen Sonnenbrillen, scherzte dazu: "Wie bitte? Hier ist nur eine Person. Tisch für eine, bitte!"

Neben dieser humorvollen Episode macht Amy derzeit jedoch auch mit möglichen Eheproblemen Schlagzeilen. Insider berichten über schwierige Zeiten in ihrer Ehe mit Chris Fischer, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist und einen sechsjährigen Sohn hat. Spekulationen waren unter anderem aufgekommen, weil die Schauspielerin all ihre Instagram-Inhalte gelöscht und anschließend ohne Ehering neue Bilder geteilt hatte. Einem Insider zufolge soll das Paar mit den üblichen "Wachstumsproblemen" in einer langjährigen Beziehung zu kämpfen haben, was sich bereits vor dem kommenden, achten Hochzeitstag abzeichnete.

Amy hat in den vergangenen Jahren zudem offen über ihre körperliche Veränderung gesprochen – unter anderem über eine Fettabsaugung und Abnehm-Medikamente. Zu ihren Erfahrungen sagte sie auf Instagram: "Mein Haar ist voller, meine Haut ist besser, ich habe mehr Energie." Mit Kommentaren wie "Loving the love" reagiert Amy auf die Begeisterung ihrer Fans und blickt weiterhin mit einem Hauch Selbstironie auf ihre persönlichen und familiären Herausforderungen. Ihr Humor scheint dabei nicht nur ein Ventil, sondern auch eine Brücke zu den Herzen ihrer Follower zu sein.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

Getty Images Amy Schumer bei den Variety Power of Women Awards im Mai 2024