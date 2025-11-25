Krankheit: Katharina Eisenblut sucht sich Hilfe von Experten

Katharina Eisenblut (31) hat eine neue Etappe im Kampf gegen ihre Erkrankung begonnen: Gemeinsam mit ihrer Familie bestieg die Sängerin ein Flugzeug, um sich Hilfe von medizinischen Experten zu suchen. In ihren Instagram-Stories dokumentiert die ehemalige DSDS-Teilnehmerin die Reise, die offenbar über eine weitläufige Wüstenlandschaft führt. Wann genau sie gestartet sind, verrät sie nicht, und auch das Ziel bleibt zunächst ungenannt. Klar wird jedoch, mit wem sie unterwegs ist – ihre Familie weicht nicht von ihrer Seite.

Weitere Clips der Reise machen deutlich, warum die Suche nach Spezialisten so dringlich ist. In einer eingeblendeten Nachricht heißt es: "Katharinas Reise beginnt. Wir hoffen, endlich einen Arzt zu finden, der ihr helfen kann. Ihre Schmerzen sind kaum noch auszuhalten, doch sie kämpft jeden Tag weiter." Zudem wird erklärt, dass Katharina gut verstecke, wie sehr die Erkrankung sie in Wahrheit quält: "Was viele nicht sehen, ist, wie sehr sie wirklich leidet. Sie zeigt es selten, um niemanden zu belasten."

Bereits vor einem Monat hatte die Sängerin offenbart, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet. Zwar behielt sie die genaue Diagnose für sich, sprach aber im Interview mit Promiflash offen über ihren Alltag mit zum Teil starken Schmerzen. Dennoch zeigte sie sich kämpferisch: "Ich bin kein Mensch, der aufgibt. Es gibt Tage, an denen ich Schmerzen habe, und dann gibt es Tage, an denen ich alles schaffe, was ich mir vornehme." Damals betonte die Influencerin, wie wichtig ihr ihre Familie sei und wie sehr sie sich wünscht, für ihre Kinder stark zu bleiben. "Sie sind mein größter Antrieb und mein größtes Glück", schwärmte sie. Mit Blick auf ihre Community kündigte Katharina bereits an, ihren Klinikaufenthalt offen begleiten zu wollen: "Ich möchte euch zeigen, wie es mir wirklich geht. [...] Ich bin ehrlich, mein Körper tut oft einfach nur weh."

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin