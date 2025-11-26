Mögliche Hirnblutungen: Katie Price' Ex Alex Reid in Klinik

Alex Reid (50), bekannt aus Reality-TV und ehemaliger Cage-Fighter, sorgt mit einer besorgniserregenden Gesundheitsnachricht für Aufsehen. Der Ex von Katie Price (47) wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich zunehmend unwohl gefühlt hatte. Auf Instagram teilte er jetzt mit, er sei seit Dienstagmorgen vor Ort, um den Verdacht auf eine Hirnblutung abzuklären. Nach einem ersten CT-Scan steht nun ein MRT an, um Anzeichen für eine mögliche Blutung im hinteren Bereich des Gehirns auszuschließen. Alex berichtete, dass seine Gangart sich so stark verändert habe, dass Außenstehende dachten, er sei alkoholisiert. Auch Schmerzen und Gleichgewichtsprobleme gehören zu den Symptomen, die ihm das Leben zunehmend erschweren.

Besonders besorgniserregend ist für Alex die Familiengeschichte: Sein Vater verstarb im Alter von 77 Jahren an einem Hirntumor, was ihn zusätzlich beunruhigte. Er konnte jedoch ein wenig aufatmen, da die bisherigen Untersuchungen keine Tumore zeigten. Trotz der eigenen Sorge nutzte der Sportler die Gelegenheit, um seine Botschaft an junge Kämpfer zu richten: "Denkt langfristig, tragt Kopfschutz", appellierte er. Obwohl er sein Leben dem Kampfsport gewidmet hat, plädiert er nun für eine smartere Herangehensweise, um spätere gesundheitliche Folgen zu minimieren.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Sportler mit einer dramatischen Krankenhaus-Meldung für Aufsehen sorgt. Bereits vor zwei Jahren musste der ehemalige Cage-Fighter notfallmäßig behandelt werden. Damals diagnostizierten die Ärzte einen Abszess im Hals. Über Instagram berichtete die TV-Bekanntheit damals: "Sieht so aus, als hätte ich einen Abszess im Hals, der gespritzt werden muss." Der Sportler fügte hinzu: "Gott sei Dank habe ich jemanden aufgesucht, denn es wurde mir gesagt, dass es hätte platzen können, was tödlich ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Reid und Katie Price in London, 2010

Anzeige Anzeige

Instagram / alexreidofficial Alex Reid, Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Reid, Februar 2013