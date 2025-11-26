Herzogin Meghan erzählt Story hinter Fashion-Week-Aufritt

Herzogin Meghan (44) hat in einem Interview mit Harper’s Bazaar die Hintergründe ihres viel beachteten Auftritts bei der Paris Fashion Week enthüllt. Ende Oktober nahm sie in der ersten Reihe der Balenciaga-Modenschau Platz, um ihren Freund und Designer Pierpaolo Piccioli zu unterstützen. "Ich war aufgeregt für ihn", erzählte die ehemalige Schauspielerin. "Ich habe ihm geschrieben und gesagt, dass ich gerne dabei bin, um ihn zu unterstützen." Meghan entschied sich, den Besuch bis zuletzt geheim zu halten, was ihre Teilnahme zu einem besonders freudigen Erlebnis machte. Es war das erste Mal, dass sie zu einer Pariser Fashion Week eingeladen wurde.

Während des Events trug Meghan ein elegantes Ensemble bestehend aus einer weißen Bluse, passender Hose und einem Cape, das sie mit schwarzen Pumps und Diamantohrringen kombinierte. Laut People haben Meghan und Piccioli über Jahre eng zusammengearbeitet, auch für wichtige öffentliche Auftritte. Der Designer zeigte sich gerührt von ihrem Besuch und bezeichnete diesen in einem Gespräch mit The Cut als "echt" und "selten". Eines der Gesprächsthemen des Abends war auch ein Moment, in dem Meghan in Gelächter ausbrach. Ihr Sprecher stellte klar, dass dabei kein Bezug zu einem Model bestand, das kurz zuvor gestolpert war.

Meghan, die seit ihrer Heirat mit Prinz Harry (41) international im Fokus steht, bleibt durch ihre Projekte und öffentlichen Auftritte ein häufiges Thema in den Schlagzeilen. Ihre Vielseitigkeit sorgt immer wieder für Gespräche – von ihren stilbewussten Auftritten bei Events wie der Fashion Week bis hin zu Lifestyle-Tipps, etwa rund um Frühstücksideen auf ihrem As Ever Account. Sie verbindet modisches Gespür mit einem aktiven Familienleben, wie sie selbst in Interviews betont: "Ich liebe es, Entscheidungen für mich zu treffen und dabei authentisch zu bleiben." Gleichzeitig wird sie immer wieder mit Kritik konfrontiert, die ihre prominente Rolle mit sich bringt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Meghan Markle auf der Pariser Fashion Week 2025

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021