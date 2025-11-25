Parteiisch? Darum gab Temptation-Marwin Janin Ullmann Kontra

Beim Lagerfeuer der aktuellen Folge Temptation Island V.I.P. macht Moderatorin Janin Ullmann (44) dem Kandidaten Marwin Klute (28) Druck: Sie wiederholt die Vorwürfe seiner Freundin Melissa Heitmann (29), die zugab, dass er oft Streit provoziert und dabei laut und beleidigend wird. Sie steckt den Finger in die Wunde, bis Marwin der Kragen platzt und er Kontra gibt. "Warte mal, warte mal – wir brauchen mich hier gar nicht in diese Schiene schieben", wehrt er sich sichtlich wütend. In seiner Instagram-Story erklärt Marwin nun, wie er heute über die Situation denkt.

Marwin vergleicht Janin, die in dieser Staffel erstmals die Moderation übernimmt, mit ihrer Vorgängerin Lola Weippert (29) – ihr wurde oft vorgeworfen, sie behandele die Männer und Frauen in der Show mit zweierlei Maß. "Es war in der Vergangenheit schon so: Die Moderatorin ergreift immer Partei, und zwar steht sie oftmals auf der Seite der Frauen", erklärt er und fügt hinzu: "Natürlich haben wir Männer viel Mist gebaut, aber die Frauen doch auch. Das wird aber gar nicht thematisiert." Bei seinem Einzellagerfeuer scheint sich Marwin von Janin ungerecht behandelt gefühlt zu haben. Er macht deutlich: "Wir bekommen jedes Mal Kontra, die Frauen immer nur Zuspruch. Ich würde mir wünschen, dass das alles mal ein bisschen neutraler ist."

Marwin macht damit deutlich, was er von der Neubesetzung bei Temptation Island und "Temptation Island V.I.P." hält – doch was sagen die Fans zu der Entscheidung? In den sozialen Medien sind vorherrschend positive Meinungen zu Janins bisheriger Leistung zu finden. Ihr Mitgefühl und ihre klare Einordnung kommen gut an. "Janin ist wirklich ein absoluter Gewinn", lobt ein User auf Instagram. Ein weiterer findet: "Sie macht ihren Job richtig stark." Besonderes Lob gibt es auch für die Vorschau auf die nächste Folge – hier ist zu sehen, wie Janin das Einzellagerfeuer von Vanessa Nwattu (25) so nah geht, dass sie selbst ein paar Tränchen verdrücken muss.

RTL, RTL Collage: Marwin Klute, Janin Ullmann

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

RTL Janin Ullmann und Marwin Klute beim Einzellagerfeuer bei "Temptation Island V.I.P."