Ihr soll Felix Stein die letzte Rose im großen Finale geben

Das große Finale von Die Bachelors wird am 18. August auf RTL+ ausgestrahlt – und für Bachelor Felix Stein (33) steht eine schwierige Entscheidung an. Er muss zwischen den Finalistinnen Vivi und Seyma wählen, die beide bis zuletzt um sein Herz gekämpft haben. Die Zuschauer sind dabei alles andere als unbeteiligt: In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 8. August 2025, 16:10 Uhr] haben sich 85,6 Prozent der Teilnehmenden für Seyma ausgesprochen. Die Fachreferentin hat mit 744 Stimmen deutlich mehr Zuspruch erhalten als ihre Konkurrentin Vivi, die lediglich 125 Stimmen und damit 14,4 Prozent für sich verbuchen konnte.

Doch was macht Seyma so beliebt bei den Fans? Während sie durch ihre charmante und bodenständige Art viele Sympathien gewinnen konnte, sehen einige Zuschauer in Vivi eine etwas unauthentische Kandidatin – nicht zuletzt wegen der Beichte des ersten Kusses mit Felix. Beide Frauen hatten jedoch intensive und emotionale Momente mit Felix, die die Entscheidung am Ende umso schwerer machen könnten. Wie Felix sich letztlich entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Klar ist nur, dass die Fans Seyma als Favoritin sehen – auch wenn der Bachelor letztlich nach seinem eigenen Bauchgefühl gehen muss.

Die Reise der Liebe war für Felix alles andere als geradlinig. Bereits in den vorherigen Episoden hatte es einige Turbulenzen in der Show gegeben: Paulina warf kurz vor dem Finale freiwillig das Handtuch, nachdem der Fotograf ihr abseits der Kameras gestanden hatte, mit einer anderen Kandidatin bei den Dream Dates intim geworden zu sein. Das nun anstehende Finale verspricht dennoch ein aufregender Abschluss der Staffel zu werden, bei dem Felix am Ende hoffentlich seine große Liebe finden wird. Fans fiebern bereits gespannt dem Moment entgegen, in dem die letzte Rose vergeben wird.

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

RTL / Annette Etges Seyma, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

