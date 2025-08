Unbeliebt: Bachelors-Vivi wusste nichts von Kritik der Ladys

Viviane ist Kandidatin bei Die Bachelors und gilt als Favoritin von Felix Stein (33) – bei ihren Mitstreiterinnen ist sie allerdings eher unbeliebt. In den vergangenen Folgen eckte sie mit ihrer dominanten und direkten Art immer wieder an. Im Gespräch mit Promiflash packt Vivi über ihre Erfahrungen aus. "Ich habe ehrlich gesagt erst durch die Ausstrahlung erfahren, dass es so viel Kritik von meinen Mitstreiterinnen gab. Vorher hat nie jemand direkt mit mir darüber gesprochen", schildert sie. Da sie selbst Probleme gerne offen thematisiere, könne sie dieses Verhalten nicht nachvollziehen.

Während der Dreharbeiten bemerkte sie noch keine Spannungen mit den anderen Girls: "Vor Ort habe ich davon ehrlich gesagt nichts mitbekommen, weil sich niemand etwas anmerken lassen hat. Es wurde alles hinter meinem Rücken gesagt, deshalb war das für mich total überraschend." Trotz der Reaktionen ihrer Mitstreiterinnen ist sich Vivi keiner Schuld bewusst – sie betont, sie sei nun mal eine laute und fröhliche Person, die auffällt. "Vielleicht hätte ich mich in der Situation mit dem Kuss etwas mehr zurücknehmen können, das war eine Kurzschlussreaktion. Aber ganz ehrlich, egal wie ich es gemacht hätte, es wäre wahrscheinlich sowieso falsch gewesen", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash.

Vivi ergatterte den ersten Kuss mit Felix, leugnete dies jedoch vor ihren Konkurrentinnen. Erst nachdem auch andere Frauen, darunter auch Vicky, geküsst wurden, rückte sie plötzlich mit der Wahrheit raus. Auf die Kussbeichte reagierten die anderen Ladys allerdings weniger gut. Auch beim Gruppendate mit Felix' Mutter und seinem besten Freund stieß Vivis Verhalten den anderen Kandidatinnen sauer auf. "Sie war schon sehr: 'Ich, ich, ich.' Wenn ich zu dritt in einer Runde sitze, dann lasse ich jedem den Freiraum, etwas zu sagen", kritisierte Vicky damals.

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

Felix Stein, Der Bachelor

RTL / Felix Stein Viktoria, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

