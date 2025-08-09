Eindeutig: Sie soll letzte Rose von Martin Braun bekommen

Das Finale der diesjährigen Staffel von Die Bachelors steht kurz bevor, und die Spannung könnte nicht größer sein: Martin Braun muss sich entscheiden, wem er die letzte Rose überreicht. Im Rennen um die Liebe des zweifachen Vaters stehen die beiden Kandidatinnen Clara und Leonie. Während Clara offenbar die klare Favoritin ist, liegt Leonie abgeschlagen zurück. Das zeigt zumindest eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 8. August 2025, 15:30 Uhr]. Von insgesamt 674 abgegebenen Stimmen entfielen 580 auf Clara – das entspricht 86,1 Prozent der Stimmen. Leonie hingegen konnte lediglich 94 Stimmen für sich gewinnen, was einem Anteil von 13,9 Prozent entspricht.

Die Umfrageergebnisse spiegeln das eindeutige Votum der Fans wider, doch ob Martin sich davon beeinflussen lässt, bleibt abzuwarten. Beide Finalistinnen hatten im Verlauf der Staffel die Möglichkeit, den Bachelor auf verschiedenen Dates von sich zu überzeugen. Besonders Clara konnte dabei immer wieder mit ihrer authentischen und warmherzigen Art punkten. Doch am Ende zählt, wen Martin tatsächlich in seinem Herzen trägt – und diese Entscheidung ist alleine seine. Das große Liebesfinale wird von den Zuschauern bereits gespannt erwartet.

Rückblickend verlief die Staffel für den Rosenkavalier alles andere als reibungslos. Seine eigentliche Favoritin Lena entschied sich im Halbfinale freiwillig, das Format zu verlassen. Diese ungeplante Wende sorgte für reichlich Tränen und Emotionen, denn ursprünglich hätten die Dream-Dates romantische Highlights darstellen sollen. "Es tut schon weh", sagte er unter Tränen im "Die Bachelors"-Einzelinterview. Ob er am Ende die richtige Wahl im Finale trifft, bleibt vorerst ein Geheimnis.

RTL Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

