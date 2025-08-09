Wurde Liam Neesons Hintern in "Die nackte Kanone" gedoubelt?

Fast vier Jahrzehnte nach dem Original ist es endlich so weit: "Die nackte Kanone" kehrt als Reboot in die Kinos zurück. In der Hauptrolle tritt niemand Geringerer als Liam Neeson (73) in die Fußstapfen des legendären Leslie Nielsen. Schon der Trailer zeigt, dass sich der Schauspieler dabei nicht zu schade ist, humorvolle und schlüpfrige Szenen zu meistern. Besonders eine Szene sorgt laut filmstarts.de nun für Gesprächsstoff: Frank Drebin, Neesons filmisches Alter Ego, bleibt während eines turbulenten Showdowns in einer Silvesterszene buchstäblich hängen und entblößt dabei vor großem Publikum sein blankes Hinterteil. Doch war das wirklich der Hintern des Stars?

Wie Liam in einem Interview bei "The Late Show with Stephen Colbert" enthüllte, handelte es sich bei der Szene nicht um sein eigenes Hinterteil. "Ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre meiner, aber das ist er nicht", gestand er lachend. Auf Nachfrage des Moderators erklärte der Schauspieler, der aktuell Model Pamela Anderson (58) datet, dass er tatsächlich ein Po-Double für diese aufsehenerregende Szene hatte. Dieses Detail war sogar vertraglich festgelegt, wie Neeson weiter verriet: "Es steht so im Vertrag." Wer genau hinter seinem filmischen Ersatz steckt, durfte er allerdings nicht selbst bestimmen. Dabei nahm er es mit Humor und versicherte, dass er dem Team hinter den Kulissen voll und ganz vertraut.

Liam Neeson, der in der Vergangenheit vor allem durch ernste und actionreiche Rollen wie in "96 Hours" bekannt wurde, zeigt in diesem Reboot seine heitere Seite. Er beweist nicht nur seinen Mut zur Selbstironie, sondern auch eine ungeahnte Wandelbarkeit. Privat ist der irische Schauspieler, der zwei Söhne hat, eher für seinen zurückhaltenden und bodenständigen Lebensstil bekannt. Diese charmante Gelassenheit spiegelt sich auch in seiner Erzählung wider, mit der er das Thema humorvoll abschließt. Es bleibt unbestritten: Liam Neeson zeigt mit diesem Film eine unterhaltsame neue Facette seines Schauspiel-Talents.

Getty Images Liam Neeson bei der "Die nackte Kanone"-Filmpremiere, London 2025

Getty Images Liam Neeson im Jahr 2012

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler