Musk-KI außer Kontrolle: Taylor Swift wird Deepfake-Opfer

Elon Musk (54) und seine KI-Technologie stehen nun erneut im Mittelpunkt eines handfesten Skandals. Sein KI-Sprachmodell Grok, das inzwischen auch Videos erstellen kann, hat offenbar kaum Grenzen, wenn es um die Erstellung zweifelhafter Inhalte geht. Wie das US-Magazin Verge berichtet, können Nutzer der KI sexualisierte Inhalte mit nur wenigen Eingaben generieren. Bei einem Test mit Superstar Taylor Swift (35) demonstrierte die Software diese Fähigkeit auf erschreckende Weise: Ein Deepfake-Video zeigt die Sängerin in einer gefälschten Szene, in der sie sich provokativ die Kleidung vom Leib reißt. Laut Kurier.at hat Elon zu den Vorwürfen bisher keine Stellung genommen.

Das Problem liegt offenbar tief: Die Video-Option der KI bietet unter anderem eine Kategorie mit der Bezeichnung "Scharf" an, für die Elon selbst auf der Social-Media-Plattform X aktiv Werbung gemacht haben soll. Wie Verge berichtet, sind die erstellten Clips oft erschreckend realistisch und könnten leicht von Laien für echt gehalten werden. Gerade Prominente wie Taylor Swift werden dabei zu häufigen Opfern solcher Deepfake-Inhalte. Die Bedeutung solcher Vorfälle ist nicht zu unterschätzen, da sie nicht nur Fragen zur Ethik und Kontrolle von KI-Anwendungen, sondern auch zu Datenschutz und Persönlichkeitsrechten aufwerfen.

Elon Musk, der durch seine Visionen in der Technologiebranche international bekannt wurde, steht seit Jahren immer wieder für seine kontroversen Aussagen und Entscheidungen im Fokus der Öffentlichkeit. Zuletzt machten mutmaßliche Drogenprobleme die Runde, die er vehement dementierte. Doch diesmal geht es um mehr als persönliche Eskapaden: Im Fokus steht seine Rolle als einer der einflussreichsten Köpfe im Bereich Künstliche Intelligenz. Denn mit der Verantwortung, die diese Position mit sich bringt, wächst auch der öffentliche Anspruch. Genau daran scheint die von ihm bereitgestellte Technologie in einem aktuellen Fall zu scheitern.

Justin Sullivan/Getty Images, Neilson Barnard/Getty Images Collage: Elon Musk und Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Getty Images Elon Musk, Tesla-Boss