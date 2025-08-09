Jobsuche live: Stephen Colbert bewirbt sich bei Netflix

Der beliebte Moderator der "The Late Show", Stephen Colbert (61), befindet sich auf Jobsuche! Während der neuesten Ausgabe seiner Show wandte sich der Satiriker direkt an Netflix und Amazon, um mögliche neue Chancen auszuloten. Er scherzte: "Netflix, ruf mich an. Ich bin ab Juni verfügbar." Grund für seine Suche ist die Absetzung seiner Late-Night-Show durch CBS. Die letzte Folge soll im Mai 2026 ausgestrahlt werden.

CBS begründete die Einstellung von "The Late Show" laut Entertainment Weekly als eine finanzielle Entscheidung. Doch diese Begründung blieb nicht ohne Kontroversen. Einige Stimmen stellten Fragen zur genauen Motivation und wiesen darauf hin, dass die Absetzung mit Stephens scharfer Kritik an US-Präsident Donald Trump (79) zusammenhängen könnte. Dieser zeigte sich jedenfalls "absolut begeistert" über Stephens Rauswurf und stichelte auf seiner Plattform Truth Social: "Sein Talent war noch geringer als seine Einschaltquoten."

Stephen ist seit Jahren für seinen scharfsinnigen Humor und seine pointierten politischen Kommentare bekannt. 2015 übernahm er die Moderation der "The Late Show" und beeindruckte seitdem eine breite Zuschauerschaft mit seinen bissigen Analysen und komödiantischen Einlagen. Lange vor seiner Zeit bei CBS machte sich der Moderator mit "The Colbert Report" auf Comedy Central einen Namen und gewann unzählige Fans. Es bleibt spannend, ob Netflix oder Amazon zugreifen und seine Karriere in neue Bahnen lenken werden.

Getty Images Stephen Colbert bei der "Saturday Night Live" Jubiläumsfeier in New York

Getty Images Donald Trump, Juli 2025

Getty Images Stephen Colbert, Late-Night-Moderator

