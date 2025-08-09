Englische Torhüterin trickste sich im EM-Finale zum Sieg

Im spannenden Finale der Frauen-Europameisterschaft in Basel sicherte sich England im Elfmeterschießen mit einem 3:1-Sieg gegen Spanien den Titel. Im Mittelpunkt des Geschehens stand England-Torhüterin Hannah Hampton, die entscheidende Elfmeter parierte. Nun sorgt genau sie im Nachhinein jedoch für Furore. Wie die 24-Jährige gegenüber Talksport gesteht, warf sie während des Spiels die Trinkflasche ihrer spanischen Kollegin Cata Coll zu den englischen Fans auf die Tribüne. Dabei handelte es sich nicht um eine gewöhnliche Wasserflasche – auf ihr befanden sich Notizen zu den englischen Elfmeterschützinnen.

"Die spanische Torhüterin hatte ihre Notizen auf der Flasche. Da dachte ich mir, wenn sie ins Tor geht, nehme ich sie einfach und werfe sie weg, damit sie sie nicht nutzen kann", gibt die Sportlerin preis. In einem weiteren cleveren Schachzug tauschte die 24-Jährige Catas Flasche gegen ihre eigene aus. Ihre Flasche war dabei, anders als die der Spanierin, vollkommen leer. Laut Hampton sollte die spanische Keeperin so verwirrt werden – ein Plan, der zumindest teilweise aufging.

Hannah hat sich von einer talentierten Nachwuchsspielerin zur gefeierten Nummer eins im englischen Tor hochgekämpft. Nach Stationen in den Jugendakademien von Stoke City und Birmingham City verbrachte sie fünf Jahre bei Villarreal in Spanien, bevor sie über Birmingham City und Aston Villa 2023 beim FC Chelsea landete. Dort glänzte sie als Stammkeeperin und führte ihr Team zum WSL-Titel 2023/24. Trotz früher Zweifel wegen einer Augenfehlstellung und schwieriger Medienphasen ließ sich Hampton nicht stoppen – heute ist sie Europas Champion, WM-Teilnehmerin und Englands neue Stammtorhüterin.

Getty Images Hannah Hampton im Juli 2025

Getty Images Das englische Fußballerinnen-Team

Getty Images Hannah Hampton, Torhüterin

