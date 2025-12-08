"Sie": Ist Giuliano Lorenzo Hediger etwa wieder verliebt?

Giuliano Lorenzo Hediger hat bei seinen Fans erneut für Spekulationen gesorgt. Auf Instagram stellte sich der Realitystar den Fragen seiner Follower und wurde unter anderem nach seinem schönsten Moment des Jahres gefragt. Die Antwort des Musikers ließ viele Fans aufhorchen. "Als ich sie getroffen habe", erklärte er. Wer die mysteriöse Frau ist, von der er spricht, verriet er jedoch nicht. Zahlreiche Anhänger des Stars rätseln nun, ob sich dahinter eine neue Beziehung verbirgt.

Schon Ende September sorgte der ehemalige Love Fool-Kandidat für Spekulationen um sein Liebesleben. Damals ließ der Realitystar in einer Instagram-Story durchblicken, dass eine besondere Person in sein Leben getreten sei. Auf die Frage eines Fans, was es Neues gebe, verriet der Musiker: "Es gibt sehr viel Neues! Es kommt auf jeden Fall viel auf euch zu. Und es ist eine Person in mein Leben gekommen, die mich sehr glücklich macht." Wer die Glückliche ist, hielt er aber auch damals geheim.

Auch als ein weiterer Fan direkt nach einer neuen Frau in seinem Leben fragte, blieb Giuliano sehr vage. Er antwortete zwar nicht mit Worten, untermalte die neugierige Frage jedoch mit Rihannas (37) Song "Where Have You Been All My Life". Eine offizielle Bestätigung für eine neue Beziehung gab es bisher aber nicht – möglicherweise muss Giuliano jedoch die Ausstrahlung einer Show abwarten, um endlich offen mit seinen Fans sein zu können.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger im März 2025

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger, Realitystar