Scarlett Johansson hatte Panik beim ersten Date mit Colin

Scarlett Johansson (41) hat verraten, warum sie beim allerersten Date mit Colin Jost (43) in Panik geriet – und viel zu früh ging. Im Interview mit Today erzählte die Schauspielerin, dass der Comedian sie direkt eingeladen habe und es eigentlich ein wunderbares Date war: ein italienisches Restaurant im East Village, ein netter Abend, gutes Gespräch, dann die Frage nach einem anschließenden Drink mit seinen Freunden. Doch statt mitzukommen, brach Scarlett ab. "Niemand hatte mich je wirklich eingeladen. Ich war eine Serien-Monogamistin und bekam nie das traditionelle: 'Hey, möchtest du mal zu Abend essen?'", erklärte sie ihre plötzliche Panik. Sie habe in solchen Situationen kaum Erfahrung gehabt. Als Colin vorschlug, noch etwas zu trinken, habe sie daher nur gestammelt: "Ich muss jetzt gehen. Ich muss weg", erzählte Scarlett weiter. Nach nur etwa 90 Minuten war Schluss mit dem Abend und dem gemeinsamen Date. Zu Hause staunte die Babysitterin über die frühe Uhrzeit.

Colin Jost selbst war nach diesem ersten Treffen überzeugt, dass Scarlett kein Interesse an ihm hatte, da sie auf ihn sehr abweisend gewirkt habe. Die Schauspielerin räumte jedoch ein, dass sie einfach nur überfordert war und "in Panik geriet". Im Nachhinein belächelt das Paar diese kuriose Erinnerung. Colin, der Scarlett schon Jahre zuvor am Set von Saturday Night Live kennengelernt hatte, beschrieb in seinen Memoiren "A Very Punchable Face" seine erste Wahrnehmung von ihr: "Schön, intelligent, liebenswert und unfassbar souverän." Er selbst habe sich dagegen als eher unscheinbar und ungeschickt empfunden.

Mittlerweile sind Scarlett und Colin seit fünf Jahren verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn namens Cosmo. Scarlett hat zudem eine Tochter aus einer früheren Ehe. Trotz ihres chaotischen ersten Dates scheint ihre Beziehung bestens zu funktionieren. Ob auf der Bühne, auf der Leinwand oder im Privatleben – die beiden scheinen sich in ihrer Liebe und Partnerschaft gefunden zu haben. Scarlett zeigt sich in Interviews immer wieder superverliebt und dankbar für die Harmonie in ihrer Ehe und bewundert ihren Mann dafür, dass er sie immer wieder zum Lachen bringt.

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei der "Asteroid City"-Premiere in Cannes 2023

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost im Dezember 2024

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, 2023