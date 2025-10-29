Abnehmerfolg: Martina Reuter startet als Bodybuilderin durch

Martina Reuter (45) beeindruckt mit einer enormen körperlichen Transformation. Innerhalb von 18 Monaten hat die österreichische TV-Moderatorin ganze 42 Kilo abgenommen und fühlt sich laut eigener Aussage "so fit wie nie zuvor". Dies gelang ihr ohne Spritzen oder Pillen, sondern durch eine radikale Ernährungsumstellung und ein tägliches Training von 90 Minuten Kraft- und Ausdauertraining, das sie strikt durchhielt. Nun wagt sich Martina auf neues Terrain, wie Bild berichtet: Am 1. November wird sie in Linz erstmals bei einem Bodybuilding-Wettbewerb antreten, genauer gesagt in der Klasse "Figur Master 40+" bei den Herbstmeisterschaften.

Die Entscheidung zu dieser drastischen Lebensveränderung begann mit der simplen Erkenntnis, dass sie sich zu schwer fühlte. Nach den ersten Erfolgen ihres Abnehmprogramms avancierte sie sogar kurzzeitig wieder als Model mit einem Fotoshooting in New York. Doch die wahre Herausforderung kam, als sie sich für den Bodybuilding-Wettbewerb verpflichtete, was sie zu noch mehr Disziplin brachte. "Ich möchte beweisen, dass man mit Willenskraft, Ernährung und Bewegung alles schaffen kann – ganz ohne Abkürzungen", erklärt die 45-Jährige ihre Motivation gegenüber der Zeitung. Nicht einmal ein doppelter Bänderriss, den sie sich kürzlich zuzog, kann sie von ihrem Ziel abhalten.

Nur zwölf Tage vor dem großen Wettkampf riss sich die Moderatorin beim Gehen auf einer Treppe das Band – ein Rückschlag, der zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kam. An Aufgeben dachte die Modeexpertin aber nicht eine Sekunde. Sie zeigte auf Instagram ihren geschwollenen Knöchel und schrieb: "Ein Augenblick. Ein Geräusch. Ein Test." Ihr Ziel blieb klar: "Ich kühle. Ich beiße. Ich kämpfe. Ich stehe wieder auf." Auch wenn der Start nicht perfekt werden würde, wollte sie auf jeden Fall auf die Bühne.

Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Juli 2025

Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Moderatorin

Instagram / reuter_martina_official Moderatorin Martina Reuter postet stolz ein Körper-Update nach extremem Gewichtsverlust, 2025.