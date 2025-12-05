Tanja Makarićs Baby kommt wahrscheinlich in rund zwei Wochen

Tanja Makarić (28) gibt kurz vor der Geburt intime Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag: Auf Instagram veröffentlicht die Influencerin eine Serie aus Bildern und Clips, aufgenommen in den vergangenen Wochen und Monaten. Zu sehen sind mehrere Schnappschüsse ihres deutlich gewachsenen Babybauchs und sogar ein Clip, in dem Kindesbewegungen erkennbar sind. Dazu schreibt Tanja, dass das Warten bald ein Ende hat: "Noch circa zwei Wochen."

In der Bildreihe zeigt Tanja nicht nur klassische Spiegel-Selfies: Ein besonders gehyptes Highlight ist ein detailreicher 3D-Scan ihres Körpers in der Schwangerschaft. In den Kommentaren überschlagen sich die Reaktionen. "Du siehst so, so, so toll aus", schwärmt eine Followerin. Andere blicken bereits auf den Kalender. "Vielleicht ein Weihnachtsbaby", schreibt ein Fan. Zudem merkt eine Userin entzückt an: "Die Schwangerschaft steht dir einfach soooo sehr."

Dass Tanjas großer Moment zum Greifen nah ist, deutete sich schon vor wenigen Tagen an: Nach einer längeren Autofahrt berichtete die Influencerin aus dem Fahrstuhl heraus mit ehrlichen Worten: "Bei der Fahrt hatte ich schon Senkwehen." Ein deutliches Zeichen, dass sich der Körper auf die Geburt vorbereitet. Ob ihre Bewunderer bald ihren kleinen Zwerg zu Gesicht bekommen? Zumindest verriet Tanja: "Es ist ein Teil meines Lebens. Ihr habt immer alle Teile meines Lebens mitbekommen, das bekommt ihr auf jeden Fall auch mit."

Instagram / tanjamakaric_ Schwangere Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin