Nach 30-Kilo-Abnahme: Martina Reuter posiert in Unterwäsche

Martina Reuter (45) konnte zuletzt einen riesigen Erfolg feiern: Innerhalb von 14 Monaten hat die Moderatorin ganze 30 Kilogramm abgespeckt – von 102 auf 71 Kilogramm. Wie wohl sie sich mit ihrem Körper nun fühlt, beweist die Österreicherin mit verführerischen Unterwäschefotos, die sie auf Instagram teilte. In schwarzen, schlichten Dessous stellt die Brünette ihre definierten Oberarme und ihre Bauchmuskeln selbstbewusst zur Schau. Darunter schrieb sie stolz: "Jeder Verzicht und jede Minute im Fitnesscenter in den letzten Monaten haben sich gelohnt. Mir gefällt mein neues Leben als Best Ager Model."

Wie der Caption des Beitrags zu entnehmen ist, fand das Fotoshooting im Rahmen einer Kampagne statt. "Mitten in München für ein großes österreichisches Kosmetikunternehmen – für eine neue Produktwelt rund um Körperpflege für Frauen und Hautpflege bei Gewichtsabnahme", verriet die Modejournalistin. Weitere Informationen gab die 45-Jährige jedoch nicht preis. "Bald darf ich euch mehr verraten", teaserte sie verheißungsvoll an.

Dass die österreichische Fernsehmoderatorin ihre Fans mit dieser Information warten lässt, scheint nur halb so wild zu sein. Ihre Community hat ohnehin nur Augen für Martinas sexy Schnappschüsse und überhäuft sie mit Komplimenten zu ihrem durchtrainierten Körper. "Einfach der Wahnsinn, diese Transformation", "Einfach perfekt" und "Aber hallo, siehst echt super aus", lauten nur einige der begeisterten Fan-Reaktionen.

Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Juli 2025

Instagram / reuter_martina_official Moderatorin Martina Reuter zeigt ihre Armmuskeln beim Training, 2025.

Instagram / reuter_martina_official Moderatorin Martina Reuter postet stolz ein Körper-Update nach extremem Gewichtsverlust, 2025.

