Ultravox-Legende Midge Ure sagt Tour wegen der Gesundheit ab

Midge Ure, die 71-jährige Musikikone der 80er-Jahre und Frontmann von Ultravox, hat all seine bevorstehenden Tour-Termine verschoben und sich auf Instagram mit einem Gesundheitsupdate an seine Fans gewandt. Wie der Musiker mitteilte, wurde im Rahmen eines routinemäßigen medizinischen Check-ups ein dringend behandlungsbedürftiges Problem entdeckt, das ihn zu einer Pause zwingt. In seinem Post schrieb der "Dancing With Tears In My Eyes"-Interpret: "Ich möchte mich für die überwältigende Liebe und die guten Wünsche bedanken. Das bedeutet mir unglaublich viel." Zwar bleiben die Konzerte bis September ausgesetzt, doch der Künstler hofft, noch vor Ende des Jahres wieder auf der Bühne zu stehen.

Ursprünglich plante der Star, seine für den August angesetzten Auftritte wie gewohnt durchzuführen, bevor er sich ab September in die dringend notwendige Behandlung begeben müsste. Doch diese Pläne sind nicht länger zu halten, und so arbeitet Midge bereits mit seinem Team und Veranstaltern an neuen Daten für die Konzerte. Den Fans, die teils weite Reisen für seine Shows auf sich nehmen, zeigte er sich zugleich dankbar und bedauerte: "Ich weiß, dass viele von Ihnen weite Strecken zurücklegen, oft über Grenzen hinweg, um die Shows zu besuchen, und ich nehme diese Unterstützung niemals als selbstverständlich hin. Es tut mir wirklich leid für die Unannehmlichkeiten und Störungen, die dies für eure Pläne mit sich bringt." Die für Mai und Juni 2026 geplante "A Man of Two Worlds"-Tour bleibt jedoch, wie er betonte, weiterhin im Programm.

Midge erlangte durch Hits wie "Vienna" internationalen Ruhm und engagierte sich zudem mit Bob Geldof (73) für das berühmte Band Aid-Projekt, bei dem der Charity-Song "Do They Know It's Christmas?" entstand. Erst Anfang des Jahres trafen sich die beiden Musiker zu einer Gedenkveranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum des Projekts. Der Musiker, der stets auch für seinen Einsatz außerhalb der Musik bekannt ist, bat seine Anhänger in seinem Post um Rücksicht auf seine Privatsphäre. Seine Fans stehen ihm treu zur Seite und kommentierten zahlreich mit liebevollen Genesungswünschen wie "Gesundheit geht vor – nimm dir Zeit!", was die starke Verbundenheit zwischen Midge und seinen Anhängern eindrucksvoll zeigt.

IMAGO / Christian Grube Midge Ure, Sänger

Getty Images Sänger Midge Ure im Jahr 1980

Getty Images Midge Ure und Bob Geldof, Sänger

