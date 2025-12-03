Gewusst? Susanne Daubner ist "Zoomania 2"-Synchronsprecherin

Diese Stimme dürften viele Zuschauer in "Zoomania 2" sofort erkannt haben – immerhin gehört sie einer von Deutschlands bekanntesten Nachrichtensprecherinnen. Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner (64) durfte einer der Figuren in dem Animationsabenteuer aus dem Hause Disney ihre Stimme leihen. Und dieser Charakter scheint ihr wie auf den Leib geschneidert: Sie spricht Fabienne Growley, eine Schneeleopardin, die ebenfalls als Sprecherin für den TV-Sender im Film ZNN auftritt. Die Figur ist nach ihrer US-Synchronsprecherin Fabienne Rawley benannt, das seriöse Auftreten hat sie aber mit Susanne gemein.

Die Sprecherrolle in "Zoomania 2" ist für Susanne eine echte Herzensangelegenheit. Nicht nur, weil sowohl dieser Film als auch der Vorgänger mit seiner aberwitzigen Situationskomik überzeugt, sondern auch wegen der Geschichte der Häsin Judy Hopps: Diese schlägt sich als Kleintier-Polizistin in der Großstadt Zoomania zusammen mit ihrem Kumpel Nick Wilde, einem Fuchs, durch und löst nebenbei noch gefährliche Verbrechen. "Zum einen ist es ein wirklich schöner Ausflug vom wirklich grauen Nachrichtenalltag und [zum anderen] ist es ein Film für die ganze Familie, vor allem für Kinder – und so etwas macht Spaß. Da habe ich Freude dran und da habe ich mit Freunden 'Ja' gesagt", erklärt die 64-Jährige dem YouTube-Kanal Filmtoast.

"Zoomania 2" läuft erst seit Kurzem in den Kinos und entpuppt sich schon jetzt als Geniestreich für Disney. Der Film hat schon jetzt einen Rekord gebrochen, denn kein anderer Animationsfilm spielte am Startwochenende mehr Geld ein. Seit dem Start am Thanksgiving-Wochenende brachte die Fortsetzung dem Mäusekonzern geschätzte 479 Millionen Euro ein. Fast die Hälfte der Einnahmen stammt dabei aus den chinesischen Kinos, denn vor allem dort wurde "Zoomania 2" zum Kassenschlager. Damit handelt es sich um einen der umsatzstärksten Animationsfilme überhaupt. "Das ist ein stolzer Moment für Disney Animation und uns alle bei Disney, und außerdem ein großartiger Start in die Weihnachtszeit", schwärmte der Co-Vorsitzende von Disney Entertainment Alan Bergman in einem Pressestatement.

Anzeige Anzeige

Disney / Hanna Boussouar Susanne Daubner im Tonstudio der Aufnahmen für "Zoomania 2"

Anzeige Anzeige

rbb/Matthias Nareyek Susanne Daubner, Moderatorin

Anzeige Anzeige

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. Szene aus "Zoomania 2", 2025