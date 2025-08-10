Nach Notfall: NFL-Star Morice Norris ist nicht gelähmt

Der Football-Star Morice Norris hat sich am Freitag im Spiel gegen die Atlanta Falcons eine schwere Verletzung zugezogen. Der Safety der Detroit Lions prallte bei einem Tackle-Versuch gegen Nathan Carter unglücklich mit dem Kopf auf und verdrehte seinen Hals stark nach hinten. 20 Minuten lang wurde der 24-Jährige auf dem Spielfeld behandelt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Inzwischen hat er auf Instagram Entwarnung gegeben. "Mir geht es gut, macht euch keine Sorgen", schrieb er an seine Fans und bedankte sich für die vielen Genesungswünsche.

Die schwerwiegende Verletzung versetzte die Zuschauer und Fans in große Sorge. Einige vermuteten schreckliche Konsequenzen wie eine Querschnittlähmung. Doch kurz nach dem Unfall teilten die Detroit Lions bereits mit, dass Norris weder gelähmt sei noch das Gefühl in seinen Gliedmaßen verloren habe. Seine Teamkollegen und die gegnerische Mannschaft ließen nach dem Vorfall das Spiel auslaufen und beschlossen dann gemeinsam, es sechs Minuten vor Ende ganz abzubrechen. Der tragische Moment sorgte für eine Welle der Anteilnahme unter Fans und Spielern.

Nach dem Schockmoment visiert der Footballer eine schnelle Rückkehr an. Denn die Mannschaft wird vor dem Saisonstart noch zwei Vorbereitungsspiele gegen die Miami Dolphins und die Houston Texans bestreiten. Sportlich ist er ein wichtiger Bestandteil des Teams und wird seit seinem NFL-Debüt von Fans weltweit gefeiert. Lustigerweise kam Morice erst durch Abwege zum Football. In seiner Kindheit spielte er nämlich eigentlich leidenschaftlich Basketball. Erst in der Highschool entschied er sich dazu, sich in der Footballmannschaft anzumelden.

Instagram / famousmoe26 Morice Norris, Footballer

Getty Images Morice Norris stößt mit seinem Gegner zusammen

Imago Morice Norris und Kerby Joseph im Mai 2024