Mason Thames feiert seinen 18. Geburtstag mit Mckenna Grace

Mason Thames hat seinen 18. Geburtstag auf besondere Art gefeiert: Zusammen mit seiner Schauspielkollegin Mckenna Grace (19) verbrachte er die Zeit in seiner Heimat Texas. Der Filmdarsteller verriet im Gespräch mit dem Magazin People, dass es ein entspannter Geburtstag gewesen sei, den er neben Mckenna auch mit seiner Familie und engen Freunden genossen habe. "Ich war zu Hause in Texas und hatte eine kleine Geburtstagswoche und Mckenna war auch da. Das war wirklich schön", schwärmte er und fügte hinzu: "Wir haben diese Zeit zusammen mit meiner Familie und einigen meiner besten Freunde verbracht – es war echt toll. Es war entspannt."

Die beiden Schauspieler sind nicht nur privat eng verbunden, sondern stehen derzeit auch gemeinsam für den Film "All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You" vor der Kamera. Der Streifen erscheint am 24. Oktober in den Kinos. Die Verfilmung von Colleen Hoovers gleichnamigem Roman erzählt die schwierige Geschichte einer jungen Frau, gespielt von Mckenna, die den plötzlichen Tod ihres Vaters und ihrer Tante verarbeiten muss, während sie sich auf eine neue Beziehung mit Masons Filmrolle einlässt. Das Liebesdrama sorgt außerdem für Spannungen mit ihrer Mutter, gespielt von Allison Williams (37).

Mckenna, die ebenfalls aus Texas stammt, begann ihre Karriere als Kind und war in zahlreichen erfolgreichen Filmen wie Ghostbusters: Frozen Empire zu sehen sowie in der Serie Young Sheldon. Mason, der mit seiner Rolle im Horror-Thriller "The Black Phone" den großen Durchbruch schaffte, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit mit ihr. "Sie ist unglaublich talentiert und hat eine bewundernswerte Arbeitsmoral", erklärte er. Laut Just Jared soll es zwischen den beiden sogar abseits der Kameras gefunkt haben: Es wird gemunkelt, dass Mckenna und Mason seit einigen Monaten ein Paar sind – das wurde von dem Duo jedoch bisher nicht offiziell bestätigt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mason Thames und Mckenna Grace

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace auf der Incoming House Party 2024 in Los Angeles.

Getty Images Schauspielerin Mckenna Grace, Dezember 2024