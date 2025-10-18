Traumjob: Mckenna Grace wollte schon immer Romanze drehen

Mckenna Grace (19) ist bald im neuen Film "All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You" zu sehen. Der Streifen ist ein romantisches Drama, nach einem Buch von Hit-Autorin Colleen Hoover. Die Rolle der Protagonistin Clara ist ein absoluter Traum für die Nachwuchsschauspielerin, wie sie im Interview mit Promiflash verrät. "Ich wollte schon immer eine Romanze machen. Das war ein Traum von mir, besonders nachdem ich als Kinderschauspielerin angefangen hatte. Es ist cool, endlich einmal eine solche Rolle spielen zu können", schwärmt Mckenna.

Der Film sei zwar auf der einen Seite sehr dramatisch, auf der anderen aber auch "unbeschwert" und humorvoll. Auch die Dreharbeiten mit ihrem Co-Star Mason Thames (18), den die 19-Jährige heimlich daten soll, seien geprägt von guter Laune gewesen. "Es tut gut, mal aus den düsteren Rollen herauszukommen, die ich in der Vergangenheit gespielt habe", betont Mckenna im Gespräch mit Promiflash. Sie erzählt: "Es war schön, mal etwas zu machen, worüber die Leute mir sagen: 'Oh mein Gott, dieser Film hat mich so bewegt, er war so emotional, aber er hat mich auch zum Lachen gebracht!' Und ich denke mir dann: 'Oh, Gott sei Dank.'"

Mckenna steht schon von Kindesbeinen an vor der Kamera. Mit nur fünf Jahren landete sie ihren ersten Job als Schauspielerin in einer Disney-Sitcom. Seit 2018 wirkte die damals Zwölfjährige in verschiedenen Horrorfilmen mit, darunter die Neuverfilmung von "The Bad Seed", "Annabelle Comes Home" und "Malignant", sowie die Horrorserie "The Haunting of Hill House". Darüber hinaus spielte sie in "The Handmaid's Tale" sowie der True-Crime-Serie "A Friend of the Family" jeweils eine Teenagerin, die mit sexueller Gewalt konfrontiert wird. Mit ihrem Erfolg in besagten Rollen etablierte sich Mckenna als beliebte Besetzung für besonders düstere oder tragische Charaktere.

Getty Images Mckenna Grace bei der "Regretting You"-Premiere in Beverly Hills

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace bei einem Screening von "Regretting You" in Berlin

Getty Images Mckenna Grace, Schauspielerin