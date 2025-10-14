Ein Paar? So schwärmt Mckenna Grace von ihrem Co-Star Mason

Mckenna Grace (19) und Mason Thames spielen in dem neuen Film "All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You" ein Liebespaar. Auch abseits der Kameras soll es bei den beiden Nachwuchsstars gefunkt haben – im Interview mit Promiflash schwärmt Mckenna von Mason. "Ich habe ihm das schon gesagt, aber als ich Mason zum ersten Mal traf, wusste ich, dass er mein Leben ruiniert hat – ich wusste, dass ich mit niemand anderem auf der Welt so viel Spaß haben würde wie mit ihm", erzählt die "Young Sheldon"-Bekanntheit. Seine "wunderschöne Ausstrahlung" und seine Arbeitsmoral lobte sie dabei ebenfalls in höchsten Tönen.

Mckenna schwärmt von der Zusammenarbeit mit Mason. "Er ist extrem talentiert. Es war wirklich cool, endlich am Set zu sein und ihm dabei zuzusehen, wie er sein Ding macht und andere Menschen um sich herum mitreißt", schildert sie. Auch Mason findet im Interview mit Promiflash viel Positives an seinem Co-Star Mckenna. Er spricht sie direkt an: "Ich meine, es gibt so viel. Ich denke, dein Herz, du bist ein sehr gütiger Mensch. Weißt du, wenn ich mit dir am Set arbeite und die Energie spüre, die du mitbringst, die ist einfach unübertroffen." Masons Kompliment macht Mckenna augenscheinlich verlegen. "Mein Gott, Mason, du findest immer die richtigen Worte, wenn es um solche Dinge geht", kichert sie.

Schon seit dem Frühjahr hält sich das Gerücht, dass Mckenna und Mason sich am Filmset verliebt haben, hartnäckig. Alles begann im April, als die beiden an einem beliebten TikTok-Trend teilnahmen und ein Video posteten, in dem sie sich küssen. Damit lösten die 19-Jährige und der 18-Jährige im Netz wilde Spekulationen aus. Seither wurden sie mehrfach von Paparazzi händchenhaltend in der Öffentlichkeit abgelichtet. Eine offizielle Bestätigung ihrer Liaison bleibt bislang aber aus.

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace bei einem Screening von "Regretting You" in Berlin

Getty Images Mckenna Grace und Mason Thames in Berlin im Oktober 2025

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace, Schauspieler

