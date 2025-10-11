Mckenna Grace packt über geheime "Panem"-Dreharbeiten aus

Mckenna Grace (19) gibt erste Einblicke in ihre Rolle im neuen Hunger Games-Prequel "Sunrise on the Reaping". Die junge Schauspielerin wurde als Maysilee Donner besetzt, eine Figur, die laut Insidern als besonders begehrt galt, da sie den Ruhm von Jennifer Lawrences (35) Katniss Everdeen repräsentieren könnte. Bereits während der Dreharbeiten zu einem anderen Projekt habe sie von der Zusage erfahren, wie sie verrät: "Ich war in meinem Trailer und hatte den Anruf bekommen. Ich habe geweint, weil ich nicht dachte, dass ich es schaffen würde." Die Produktion des Films begann im Juli und die Vorfreude auf ihre neue Herausforderung ist bei Mckenna deutlich spürbar.

Im Interview erwähnte die Schauspielerin nicht nur die positive Atmosphäre am Set, sondern auch die physische Herausforderung ihrer Arbeit: "Ich habe noch nie etwas so körperlich Anstrengendes gemacht." Besonders die Szene, in der ihr Charakter beim Reaping verkündet wird, beschrieb sie als surreal und emotional. Neben Mckenna spielen Joseph Zada als Haymitch Abernathy sowie Glenn Close (78) und Grace Ackary Schlüsselfiguren im Prequel. Sie schwärmt von der Chemie unter den Kollegen, davon, dass Josephs Performance die Zuschauer zu Tränen rühren wird, und wie unglaublich ähnlich Grace, die Katniss’ Mutter als junge Frau spielt, ihr sieht. "Gott, unser gesamter Cast ist so gut. Alle sind so gut", sagte sie im Interview mit Collider.

Abseits der Kameras ist Mckenna für ihre Bodenständigkeit bekannt. Seit ihrer Kindheit steht die Schauspielerin vor der Kamera und brilliert in verschiedensten Rollen. Trotz Hollywood-Ruhm bleibt sie bescheiden und fokussiert auf ihre Projekte. In Interviews betont sie immer wieder, wie viel sie aus der Zusammenarbeit mit erfahrenen Schauspielern wie Glenn Close mitnimmt. Fans dürfen sich somit nicht nur auf ein visuell und emotional mitreißendes Kinoerlebnis freuen, sondern auch auf eine talentierte Darstellerin, die in ihrer neuen Rolle alles gibt.

Getty Images Mckenna Grace, Schauspielerin

Getty Images Glenn Close bei der Breakthrough Preisverleihung in Santa Monica

Getty Images Schauspielerin Mckenna Grace, Dezember 2024

