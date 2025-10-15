So war Sexszenen-Dreh für "Regretting You"-Mason & Mckenna

Mckenna Grace (19) und Mason Thames (18) sind die Stars von "All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You", dem neuen Drama von "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Regisseur Josh Boone. Die beiden Nachwuchsschauspieler, die sich auch privat daten sollen, kommen sich dabei ganz schön nah. Im Interview mit Promiflash sprechen sie darüber, wie es war, die intimeren Szenen des Films zu drehen. "Ich meine, wir fühlen uns miteinander so wohl, dass wir immer füreinander da sind, wenn wir wegen irgendetwas nervös sind oder so", betont Mason. Mckenna stimmt ihm zu und scherzt: "Die Hälfte der Zeit konnten wir uns nicht küssen, weil wir zu sehr gelacht haben."

Mckenna betont, dass ein Intimitätskoordinator den beiden geholfen habe, die Szenen vorab zu planen und zu besprechen. Mason lacht: "Es ist nicht so, dass man einfach loslegt und sagt: 'Oh, lass uns das machen. Wir knutschen jetzt.'" Für Mason und Mckenna, die trotz ihres jungen Alters schon Vollprofis in Sachen Schauspielerei sind, gehören solche Szenen eben dazu. "Für uns ist es wirklich lustig und wir haben Spaß, weil wir uns miteinander wohlfühlen, aber letztendlich ist es immer noch so: Wenn man am Set ist, ist es Arbeit und man steht vor der Kamera, was theoretisch irgendwie seltsam ist, wenn man zu viel darüber nachdenkt... Aber letztendlich hat man einen Regisseur, dem man vertraut, und dann haben wir auch noch einander", schildert Mckenna im Gespräch mit Promiflash.

Bei Mckenna und Mason soll es nicht nur vor der Kamera gefunkt haben, sondern auch abseits. Schon seit dem Frühjahr hält sich das hartnäckige Gerücht, die beiden hätten sich am Filmset verliebt und seien nun ein Paar. Bestätigt haben sie ihre Liaison offiziell zwar noch nicht, doch im Interview mit Promiflash sprechen die beiden nur in den höchsten Tönen voneinander. "Ich habe ihm das schon gesagt, aber als ich Mason zum ersten Mal traf, wusste ich, dass er mein Leben ruiniert hat – ich wusste, dass ich mit niemand anderem auf der Welt so viel Spaß haben würde wie mit ihm", schwärmt Mckenna über ihren Co-Star.

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace bei einem Screening von "Regretting You" in Berlin

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace auf der Incoming House Party 2024 in Los Angeles.

Getty Images Mason Thames und Mckenna Grace, Schauspieler