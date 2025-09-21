Miranda Cosgrove verrät: "iCarly"-Dreharbeiten beginnen 2026

Miranda Cosgrove (32) hat spannende Neuigkeiten für alle iCarly-Fans verkündet: Der Startschuss für die Dreharbeiten zum heiß ersehnten Film soll Anfang des kommenden Jahres fallen. Wie die Schauspielerin dem Hollywood Reporter im Rahmen der Promotion ihres neuen Films "The Wrong Paris" verriet, ist das Drehbuch bereits fast fertig. Eine besondere Herausforderung bei der Vorbereitung sei jedoch die Besetzung der Rolle von Carlys Mutter – einer Figur, die bisher weder in der beliebten Serie noch im Revival aufgetreten ist. "Wir wollen wirklich sicherstellen, dass die Besetzung dieses Charakters perfekt ist", betonte Miranda.

Die letzte Staffel des "iCarly"-Revivals endete mit einem echten Knaller: Die Rückkehr von Carlys und Spencers verschollener Mutter wurde angedeutet – doch wer sie ist, blieb offen. Genau das mache die Geschichte für den Film spannend, erklärte Miranda, da die Zuschauer nun endlich Antworten auf viele offene Fragen erhalten könnten. Außerdem sprach sie über ihre Erfahrungen mit der Neuauflage: "Es hat wirklich Spaß gemacht, diese Figur noch einmal als Erwachsene in einem neuen Umfeld zu spielen – und dabei auch mitreden zu können, was die Figur tut, wie die Drehbücher aussehen und wer Teil des Casts ist. Das war unglaublich aufregend."

Schon die Ankündigung eines möglichen Films sorgte für große Freude bei den Fans, die nach dem abrupten Ende der Serie auf Paramount+ im Jahr 2023 enttäuscht zurückgeblieben waren. Damals versprach Miranda, dass sie selbst genauso begeistert sei wie die Zuschauer, die eine Fortsetzung der Geschichte forderten. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Carly in der Originalserie zum Star wurde, zeigte sich immer wieder dankbar für die treue Unterstützung ihrer Fangemeinde. iCarly, das 2007 erstmals ausgestrahlt wurde, war ein Meilenstein ihrer Karriere und ein prägender Teil ihrer Jugend – eine Verbindung, die sie bis heute schätzt.

Getty Images Miranda Cosgrove bei den Kids' Choice Awards 2023

Getty Images "iCarly"-Star Miranda Cosgrove

Imago Jennette McCurdy, Nathan Kress und Miranda Cosgrove, Cast von iCarly, 2010