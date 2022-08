Haben sich Jennette McCurdy und Miranda Cosgrove entfremdet?

Jennette McCurdy (30) gewährt ihren Fans private Einblicke in ihre Freundschaft mit Miranda Cosgrove (29)! Im Jahr 2007 flimmerte die erste Folge der US-amerikanischen Jugendserie iCarly über die Bildschirme. Durch ihre Rollen als Samantha Puckett und Carly Shay wurden die beiden Schauspielerinnen nicht nur weltberühmt, sondern im Laufe der Jahre auch zu richtig engen Freundinnen. Doch das hat sich offenbar verändert: Jennette und Miranda haben sich auseinandergelebt!

In einer Folge des "Chicks in the Office"-Podcasts sprach Jennette kürzlich über die Entwicklung ihrer Freundschaft zu Co-Star Miranda – dabei räumte die 30-Jährige ein, dass sich zwischen ihr und der gebürtigen Kalifornierin inzwischen einiges verändert habe. "So etwas passiert in den 20ern. [...] Man glaubt, das sind Freunde, die einen bis an den Rest seines Lebens begleiten. [...] Und dann denkt man sich: 'Oh wow, mit der Person habe ich seit Monaten nicht mehr gesprochen'", schilderte sie die Situation zwischen den einst engen Freundinnen.

Doch auch wenn sich Jennette und Miranda inzwischen nicht mehr so nahestehen wie früher, fließt kein böses Blut zwischen den beiden. "Ich meine, ich liebe sie über alles. Allerdings stehen wir uns einfach nicht mehr so nahe wie früher", stellte die Blondine klar und fügte hinzu, dass das einfach eine ganz natürliche Sache des Alterns sei.

Getty Images Jennette McCurdy, April 2016

Getty Images Jennette McCurdy und Miranda Cosgrove, März 2008

Getty Images Jennette McCurdy bei einem Event in Los Angeles im Juni 2018

