"iCarly"-Film kommt: Miranda Cosgrove gibt großes Update

Miranda Cosgrove (32) hat endlich bestätigt, worauf Fans lange gewartet haben: Der große iCarly-Film kommt! Die Schauspielerin, die in der Kultserie die Hauptrolle spielte, bestätigte gegenüber Entertainment Weekly, dass das Drehbuch gerade geschrieben wird und die Produktion des Films bevorsteht. "Es sieht so aus, als würde es passieren", sagte sie begeistert und fügte hinzu: "Ich bin wirklich aufgeregt." Nach der abrupten Absetzung des Reboots auf Paramount+ im Jahr 2023 ist dies die Nachricht, auf die die Fangemeinde lange gewartet hat.

In der Serie steht Miranda als Carly Shay im Mittelpunkt, die von ihrem Bruder Spencer großgezogen wurde. Ihre Mutter war nie präsent, ihr Vater diente in der Air Force und war oft abwesend. Im neuen Film wird Carlys Mutter jedoch zum ersten Mal einen Auftritt haben. "Wir wissen noch nicht, wer die Mutter spielen wird, aber sie wird eine große Rolle im Film einnehmen", verriet Miranda. Die Fortsetzung auf der großen Leinwand wird endlich den dramatischen Cliffhanger auflösen, mit dem die Serie endete.

"iCarly", das erstmals von 2007 bis 2012 auf Nickelodeon lief, war ein bahnbrechender Erfolg und setzte die Hauptdarstellerin als eine der ersten "Internet-Influencerinnen" ins Rampenlicht. Obwohl Jennette McCurdy (33), die Carlys beste Freundin Sam spielte, nicht mehr zum Cast gehört, sind andere bekannte Gesichter zurück, darunter Nathan Kress (32) als Freddie und Jerry Trainor (48) als Spencer. Fans können sich also auf ein emotionales Wiedersehen mit ihren Lieblingscharakteren freuen.

Anzeige Anzeige

Imago Jennette McCurdy, Nathan Kress und Miranda Cosgrove, Cast von iCarly, 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Miranda Cosgrove, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "iCarly"-Cast im Januar 2012