Elizabeth Hurley begrüßt das neue Jahr im Bikini

Bei ihrer spektakulären James Bond-Party zum Silvesterabend bewies Elizabeth Hurley (60) einmal mehr, dass Alter nur eine Zahl ist! In einem hauchzarten weißen Bikini, der ihre perfekt trainierten Bauchmuskeln zur Geltung brachte, posierte sie selbstbewusst vor den Kameras. Das Oberteil war mit einer zarten Schleife in der Mitte verziert, während die passende Bikinihose mit einem Gürtel kombiniert wurde, an dem eine Spielzeugpistole befestigt war – ein perfektes Detail für das 007-Thema. Den Look komplettierte die Schauspielerin mit einem glamourösen, bodenlangen weißen Pelzmantel und funkelnden Kreolen, die dem Outfit den letzten Schliff verliehen. Ihre Pose war eine perfekte Hommage an die legendären Bond-Girls – eine Rolle, die sie in ähnlicher Form bereits in der Komödie "Austin Powers" verkörpert hatte. "Frohes neues Jahr! Starten wir mit einem Knall ins Jahr 2026", schrieb Elizabeth unter ihren Fotos bei Instagram, die sie nicht nur an der Seite eines Daniel Craig (57)-Pappaufstellers, sondern auch mit Sohn Damian und Partner Billy Ray Cyrus (64) zeigen.

Während viele Prominente auf strenge Fitnessstudios und komplizierte Diätpläne schwören, verfolgt Elizabeth einen überraschend entspannten Ansatz. Die Schauspielerin hat in verschiedenen Interviews verraten, dass sie bewusst auf Fitnessstudios verzichtet und stattdessen auf "natürliche Bewegung" setzt. Sie bleibt durch alltägliche Aktivitäten wie Gartenarbeit in Form, die sie sowohl körperlich fordert als auch mental entspannt. In puncto Ernährung mag es Elizabeth ganz natürlich. Ihr wichtigster Grundsatz: der komplette Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel. Stattdessen bevorzugt sie frische, unverarbeitete Nahrungsmittel. "Mein Mantra lautet: Iss nicht zu viel, zu schnell, zu oft oder zu spät. Oder anders gesagt: Iss kleinere Mahlzeiten, kaue gründlich, verzichte auf Snacks und iss früher zu Abend", erklärte Elizabeth in der Women's Health.

Und auch die Liebe wird die Schauspielerin aktuell wohl fit halten! Die Beziehung zwischen Elizabeth und Billy Ray ist eine der überraschendsten Promi-Romanzen des Jahres 2025 gewesen. Die beiden lernten sich bereits 2022 bei den Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" kennen, doch erst nach Billy Rays Scheidung von seiner dritten Ehefrau Firerose im Jahr 2024 entwickelte sich eine romantische Verbindung. Im April 2025 machten sie ihre Beziehung an Ostern mit einem überraschenden Kuss-Foto auf Instagram offiziell. "Wir lieben beide Countrymusik, wir lieben das Landleben, und wir lieben unsere Kinder. Wir sind glücklich zusammen", sagte Elizabeth gegenüber People. Rund um die Feiertage wirkten die Turteltauben besonders gelöst – vom Weihnachtsfoto im gemütlichen Einteiler bis zur eleganten Bond-Nacht zum Start ins neue Jahr.

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley auf ihrer Silvesterparty

Getty Images Ellizabeth Hurley mit ihrem Sohn Damian im Mai 2025 in New York

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus an Weihnachten 2025