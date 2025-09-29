So wollte Miranda Cosgrove ihren Ex eifersüchtig machen

Miranda Cosgrove (32) hat in der "Drew Barrymore Show" nun ein pikantes Detail aus ihrem Privatleben enthüllt. Die Schauspielerin verriet Drew (50), dass sie ihren Filmpartner Pierson Fode (33) als "Fake-Freund" einsetzte, um ihrem Ex-Freund eins auszuwischen. Vor den Dreharbeiten zu ihrem Film "The Wrong Paris", der aktuell auf Netflix läuft, hatte Miranda gerade eine Trennung hinter sich. Auf Instagram postete sie daraufhin Bilder von sich und Pierson, behauptete jedoch nie, dass sie ein Paar seien. "Ich weiß, dass das meinen Ex wirklich aufgeregt hat", erklärte die 32-Jährige. Pierson selbst habe die Aktion freundlich unterstützt.

In der romantischen Komödie spielen die beiden ein Paar, das sich im Rahmen einer Dating-Show kennenlernt. Miranda betonte im Interview mit Entertainment Tonight, dass Pierson perfekt für die Rolle geeignet war. Zwischen den beiden entwickelte sich schnell eine enge Freundschaft, und sie fanden während der Dreharbeiten immer wieder Zeit, ihre Chemie vor und hinter der Kamera zu stärken. Dazu gehörten gemeinsame Aktivitäten wie Reiten und Lassowerfen. "Wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, lerne, ihn mit dem Lasso einzufangen", scherzte Miranda laut Us Weekly. Über ihren Ex wollte sie ansonsten keine weiteren Details verraten.

Privat hält Miranda ihr Liebesleben normalerweise eher zurück, doch ihr Humor kommt in solchen Anekdoten deutlich zum Vorschein. In der Vergangenheit soll sie Us Weekly zufolge unter anderem mit Noah Centineo (29) und Tennis-Profi Taylor Fritz angebandelt haben. Pierson hingegen war eine Zeit lang mit Victoria Justice (32) zusammen. Selbst Drew Barrymore zeigte sich von Mirandas kreativer Rache beeindruckt und scherzte, dass sie sich gerne Tipps von ihr holen würde. Miranda fügte daraufhin humorvoll hinzu: "Du kannst Pierson ausleihen, wenn du ihn jemals brauchst."

Anzeige Anzeige

Getty Images Miranda Cosgrove 2025 bei der Netflix Summer Break-Party in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandacosgrove Miranda Cosgrove und Pierson Fodé im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandacosgrove Miranda Cosgrove am Set von "The Wrong Paris"