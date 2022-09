"Heilsam": Jennette McCurdy schwärmt von Miranda Cosgrove

Was für ein großes Kompliment! Jennette McCurdy (30) und Miranda Cosgrove (29) kennen sich seit Kindertagen. Die beiden Schauspielerinnen wirkten zusammen an der Serie iCarly mit. In der Show spielten die beiden beste Freundinnen und auch im wahren Leben scheint sich eine echte Mädelsfreundschaft entwickelt zu haben. Jennette beschrieb jetzt ihre Beziehung zu Miranda und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus!

Jennette war zu Gast bei "Red Table Talk", der Talkshow von Jada Pinkett-Smith (50). Dort berichtete sie, wie positiv ihre Freundin sie beeinflusst habe. Ihre Mama habe sie zuvor immer gewarnt, dass Frauen sie schlimmer verletzen könnten als Männer, wodurch sie extrem verunsichert wurde. "Meine Beziehung mit Miranda war für mein Frauenbild sehr heilsam", erklärte sie. Das Verhältnis zu ihrer Mutter sei aufgrund ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit immer schwierig gewesen. Die Freundschaft mit Miranda habe ihr geholfen, diese "Beziehung zu heilen".

Jennette hatte zuletzt allerdings offenbart, dass sie und Miranda sich über die Jahre etwas voneinander entfernt hätten und mittlerweile auch nicht mehr so oft miteinander sprechen würden. Aber das hätte nichts daran geändert, dass sie immer noch gute Freundinnen seien. "Ich meine, ich liebe sie über alles. Allerdings stehen wir uns nicht mehr so nahe wie früher", erklärte sie.

Getty Images Jennette McCurdy, Schauspielerin

Getty Images Jennette McCurdy und Miranda Cosgrove bei einem Event in Los Angeles im Juli 2013

Instagram / mirandacosgrove "iCarly"-Star Miranda Cosgrove

