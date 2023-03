One-Woman-Show und Co.: Was machen die "iCarly"-Stars heute?

Was machten Miranda Cosgrove (29), Jennette McCurdy (30) und Nathan Kress (30) nach iCarly? Fünf Jahre begeisterten die drei Schauspieler in den Rollen von Carly, Sam und Freddy weltweit die Zuschauer. Doch 2012 sollte mit der Erfolgsshow Schluss sein. Die Fangemeinde ist aber heute noch so groß, dass bereits ein Reboot ausgestrahlt wurde, indem das Leben der Charaktere im Erwachsenenalter gezeigt wird. Aber was haben die "iCarly"-Stars eigentlich in der Zwischenzeit gemacht?

Wie Mirror jetzt berichtet, wurde es um den Star der Show ziemlich ruhig: Obwohl Miranda neben der Serie sogar eigene Musik veröffentlichte, folgten nach dem "iCarly"-Aus keine größeren Projekte. Bei ihrer langjährigen Kollegin Jennette sah das anders aus: Schon während "iCarly" trat sie wie beispielsweise in "True Jackson, VP" oder in einer Crossover-Episode von "Victorious" auf, die zu ihrer Spin-off-Serie mit Ariana Grande (29) namens "Sam & Cat" führte. 2017 beendete die heute 30-Jährige die Schauspielerei. Drei Jahre später kehrte Jennette aber mit ihrer One-Woman-Show und dem Titel "I'm Glad My Mother Died" zurück, der auch der Name ihrer Memoiren wurde. Das "iCarly"-Comeback lehnte sie als eine der Einzigen ab, da sie sich für ihre damalige Rolle schämte.

Nathan hat sowohl beruflich als auch privat sein Glück gefunden: Am Set seines Films "Into The Storm" lernte er seine zukünftige Frau und Mutter seiner Töchter, London Elise Moore, kennen. Er arbeitet weiterhin für Projekte von Nickelodeon und ist Host seines eigenen Podcasts "RadioActive Dads". Um den Gibby-Darsteller Noah Munck (26) wurde es nach "iCarly" recht ruhig. Heute ist er für seine Rolle des Naked Rob in der Hit-Comedy "The Goldbergs" bekannt. Für seine "iCarly"-Rolle ist Jerry Trainor (46) auch heute noch am bekanntesten. Neben der Schauspielerei spielt er Bass in seiner Band Nice Enough People.

Getty Images Miranda Cosgrove, Schauspielerin

Getty Images Jennette McCurdy, Schauspielerin

Getty Images Jerry Trainor und Nathan Kress im April 2022

