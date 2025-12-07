"Fordernd": So geht es Cedric Beidinger als Neu-Papa

Cedric Beidinger (32) schwebt im Vaterglück! Vor rund zwei Monaten wurde der Reality-TV-Star zum ersten Mal Papa und meistert seitdem den turbulenten Alltag eines frischgebackenen Elternteils. Im Gespräch mit Promiflash gibt er Einblicke in die neue Lebenssituation. "Es ist fordernd. Es ist ja mein erstes Kind. Elizas drittes, aber mein erstes Kind und das alles unter einen Hut zu bekommen, da muss man schon die Zeit managen", erzählt er offen. Unterstützung findet Cedric dabei von seiner Partnerin Eliza, mit der er sich als Team wunderbar ergänzt. "Wir ergänzen uns. Wir gucken, dass wir den anderen unterstützen können. Und dementsprechend läuft das eigentlich recht gut", so der TV-Star weiter.

Die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter hatte das Paar kurz zuvor in den sozialen Medien geteilt und sich über das neue Kapitel in ihrer Beziehung gefreut. Eliza Klenner, die aus einer früheren Beziehung bereits zwei Kinder hat, zeigte sich im Vorfeld der Entbindung optimistisch und voller Vorfreude. Trotz der Herausforderungen, die das Leben mit einem Neugeborenen mit sich bringt, stellen Cedric und Eliza unter Beweis, dass sie den Spagat zwischen Familie und Alltag gut meistern können. Mit Humor und gegenseitiger Unterstützung gestaltet sich der Einstieg in das Elternleben offenbar harmonisch.

Für Cedric ist die Rolle des Vaters eine völlige Premiere, die ihm nicht nur neue Verantwortung, sondern auch eine besondere Verbindung zu Eliza und ihrer Patchwork-Familie gebracht hat. Bereits in den letzten Jahren machte der Social-Media-Star durch seine offenen und humorvollen Einblicke in sein Leben von sich reden. Mit Eliza scheint Cedric seine absolute Traumfrau gefunden zu haben, und ihre gemeinsame Tochter krönt nun ihr Glück. Eliza, die selbst vor einigen Jahren den Schritt in die Öffentlichkeit wagte, teilt immer wieder emotionale Highlights aus ihrem Familienleben mit ihren Fans. Cedric ergänzte kürzlich, wie wichtig es ihm sei, Zeit mit seiner kleinen Familie zu verbringen und diese Momente zu schätzen.

ActionPress/ Bieber, Tamara Cedric Beidinger bei der Release-Party von Dr. Sindsen

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025