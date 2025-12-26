Warum Horst Lichter Gutscheine "voll für den Arsch" findet

Horst Lichter (63) macht kurz vor Heiligabend unmissverständlich klar, was er von beliebten Last-Minute-Geschenken hält: gar nichts. Der Moderator und TV-Koch sprach mit Neue Osnabrücker Zeitung darüber, warum er sich an Weihnachten nicht über Gutscheine freut. "Ich habe immer wieder mal Gutscheine geschenkt bekommen. Aber eingelöst habe ich in meinem ganzen Leben nicht einen davon. Nie", sagte Horst. Er legte nach und nannte Gutscheine "voll für den Arsch". Während viele in letzter Minute zu Karten mit Wertversprechen greifen, kann man bei Horst damit kaum etwas anfangen.

Zur Hochzeit bekam er einen Gutschein für vier Tage im Hotel, erinnerte sich Horst: "Dann sagt man sich zuerst: Das kann ich ja immer noch machen. Bis man sich irgendwann sagt: Das ist Urzeiten her, der Gutschein gilt doch gar nicht mehr." Auch der Hotelgutschein sei letztendlich ungenutzt geblieben. Statt auf Scheine im Umschlag setzt er an Weihnachten auf etwas Handfestes und Hausgemachtes. Auf den Tisch kommt das Festmenü seiner Mutter: erst eine Hühner-Rindfleisch-Suppe, danach Kaninchenbraten in dunkler Soße, dazu Gemüse, Bohnensalat, Kartoffeln und Knödel. Ein Gericht, das für Horst eng mit dem Gefühl von Heimat verbunden ist.

Die Liebe zum einfachen, ehrlichen Essen wurzelt in seiner Kindheit. Der TV-Star wuchs, wie er erzählte, in einer "armen Arbeiterfamilie" auf, für die ein solches Festmahl früher ein seltener Luxus war. Die Tradition hat er bewahrt, die Rezepte sind Erinnerung und Ritual zugleich. Wer Horst abseits der Kamera erlebt, trifft einen Genießer, der gerne erzählt, wie Düfte und Aromen ganze Abende prägen. Freunde beschreiben, dass es bei ihm am Esstisch nie nur ums Sattwerden geht, sondern um das Zusammensein. Das Festtagsmenü sei daher für ihn mehr als ein Essen – es symbolisiere Zusammenhalt, Wärme und Wertschätzung.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, 2023

Getty Images Horst Lichter und seine Frau Nada