Ausgerechnet an Weihnachten: "Bares für Rares" schwächelt

Heiligabend im TV und ausgerechnet der große ZDF-Name schwächelt: Am 24. Dezember setzte das Zweite um 20.15 Uhr erneut auf Horst Lichter (63) und ein festliches "Bares für Rares"-Special – doch der erhoffte Quoten-Hattrick blieb aus. Laut DWDL schalteten durchschnittlich 1,53 Millionen Menschen ein, damit landete die Trödelshow zur Primetime nur im Mittelfeld. Zur gleichen Zeit kam die ARD mit der Wiederholung "Alle Jahre wieder" auf 1,61 Millionen. Besonders beim jüngeren Publikum verlor die Antiquitätenshow an Zugkraft, obwohl der prominente Sendeplatz und der Weihnachtsbonus eigentlich Rückenwind versprachen.

Für das ZDF ist das Ergebnis bitter, denn normalerweise liefert Horst Lichter am Nachmittag starke Reichweiten, doch der Primetime-Transfer an Heiligabend erwies sich erneut als schwieriges Pflaster. Schon zum zweiten Mal wagte der Sender das Weihnachts-Special, bei dem auch Tränen flossen, zur besten Sendezeit – und musste mitansehen, wie sich Klassiker vorne positionierten. "Michel bringt die Welt in Ordnung" wurde tagsüber zur meistgesehenen Sendung im ZDF und polierte die Tagesbilanz. Im Ersten punktete der Märchenhit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", dazu liefen "Weihnachten bei Hoppenstedts" und "Familie Heinz Becker" traditionell stark. Selbst Andy Borg (65) hielt mit seiner Musikshow im SWR, MDR und BR dicht dran. Und Sat.1 setzte zur Bescherung nach: "Kevin – Allein zu Haus" fesselte in der Primetime mehr als zwei Millionen Zuschauer.

Horst Lichter ist seit Jahren das vertraute Gesicht von "Bares für Rares". Der TV-Star, der mit Schnurrbart, Brille und rheinischem Charme längst Kultstatus erreicht hat, gilt bei Fans als freundlicher Gastgeber zwischen Raritäten, Erinnerungen und kleinen Geschichten aus den Wohnzimmern der Republik. Gerade diese Mischung aus Nostalgie und Herzlichkeit machte die Show am Nachmittag zum Dauerbrenner. An Feiertagen dominiert jedoch oft ein anderes Ritual: Familien greifen gemeinsam zu Filmen, die man seit Kindertagen kennt, vom Märchen bis zur Slapstick-Komödie. Für die Trödelshow bleibt es damit eine ungewöhnliche Fußnote an einem Abend, an dem Traditionen das Programm prägen.

Anzeige Anzeige

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, langjähriger TV-Koch

Anzeige Anzeige

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel