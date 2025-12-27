Horst Lichter weint beim "Bares für Rares"-Weihnachtsfest

Tränen im festlich geschmückten Bares für Rares-Händlerraum: Horst Lichter (63) feierte am 24. Dezember im ZDF die Sonderausgabe "Bares für Rares – Weihnachtsabend mit Horst Lichter und Freunden" – und wurde dabei unvermittelt emotional. Gemeinsam mit den Expertinnen Wendela Horz und Annika Raßbach sowie den Händlern Walter "Waldi" Lehnertz, Julian Schmitz-Avila (39), Susanne Steiger (43) und Fabian Kahl (34) wurde gekocht, gebacken und in Erinnerungen geschwelgt. Der Moment, der alle berührte, kam beim Rückblick auf Annika Raßbachs frühe TV-Schritte: Horst nahm die Expertin in den Arm, seine Augen glänzten, und die Taschentücher wanderten über den Tisch. "Herzlich willkommen in unserer Familie!", sagte er im ZDF-Spezial – ein Satz, der die Runde spüren ließ, wie nah ihnen diese Show geht.

Zuvor hatte das Team bei "Rührei wie bei Mama" und anderen Leckereien Höhepunkte des Jahres 2025 Revue passieren lassen – vom spektakulären Collier-Deal von Julian Schmitz-Avila bis zu "Waldis Bruder", einer übergroßen Obelix-Plüschfigur. Waldi erzählte von seiner Tour auf dem Jakobsweg für "Waldis Welt": "Du kriegst die Birne frei", sagte er bei ZDF-Aufnahmen, während Lichter ihm augenzwinkernd ein "riesiges Herz" bescheinigte. Ein Kinderchor brachte die Runde zwischen Vor- und Hauptgang zum Mitsingen, nur Waldi hielt kurz stand – bis auch er einstimmte. In Outtakes zeigte die Redaktion den "Blödsinn, der zwischendurch passiert", wie Lichter lachend erklärte, und blickte mit einem Clip auf Raßbachs Einstieg als Verkäuferin und ihre ersten Expertinnen-Momente zurück. Später wurden Geschenke ausgepackt, darunter eine Lego-Miniversion der Truppe, ein "echter Waldi" und eine Flasche Olivenöl. Für den emotionalsten Kniff sorgte Lichter, als er Wendela Horz einen alten Krug aus seinen Bodybuilding-Zeiten überreichte: "Ihr bedeutet mir alle was", sagte er.

Abseits der bunten Studio-Feier ist Horst Lichter längst mehr als nur der Gastgeber einer Trödelshow. Der frühere TV-Koch hat sich mit seinem markanten Schnurrbart und seiner herzlichen Art zur verlässlichen Konstante am Vorabend entwickelt – jemand, der vor der Kamera nicht nur dealsüchtige Händler zusammenhält, sondern auch private Erinnerungen teilt. Freunde und Kollegen berichten oft, wie sehr der Moderator Nähe und Gemeinschaft schätzt. In Interviews sprach er offen darüber, dass ihm echte Verbundenheit wichtiger ist als Requisiten und Rekorde. Dass er jetzt ein Erinnerungsstück aus sportlichen Tagen herschenkt, passt zu dem Bild, das Fans kennen: Horst ist einer, der Menschen sammelt, keine Trophäen. Seine Mitstreiterin Wendela schätzt die Runden im Händlerraum als besondere Bühne des Miteinanders, und Annika wirkt in der Expertenrolle so angekommen, als wäre sie nie woanders gewesen. So zeigt sich hinter dem glänzenden Lametta: Diese TV-Familie funktioniert, weil sie sich auch abseits der Kamera etwas bedeutet.

Panama Pictures / ActionPress Horst Lichter, Moderator

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

Instagram / susanne_steiger Julian Schmitz-Avila, Steve Mandel, David Suppes, Jan Čížek und Susanne Steiger,

